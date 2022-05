Geopolitika na Evroviziji. Bo Ukrajina deležna "glasov sočutja"?

Stavnice zmago na Evroviziji napovedujejo ukrajinski folk-rap skupini Kalush Orchestra. Ukrajina je po napovedih med najbolj priljubljenimi, nekateri analitiki so dejali, da ima Ukrajina dobro pesem, a da bo dobila tudi glasove sočutja. Rusijo so iz tekmovanja za pesem Evrovizije izključili.

Stefanii, pesmi ukrajinske folk-rap skupine Kalush Orchestra, stavnice napovedujejo zmago na kultnem tekmovanju, ki bo 14. maja letos potekalo v severnem italijanskem mestu Torino. Organizatorji so ruskim predstavnikom udeležbo prepovedali dan po tem, ko je konec februarja Rusija napadla svojo sosedo, piše France 24.

Here are photos from the first rehearsal of the Kalush Orchestra in #Turin 🇺🇦



Photo: EBU / ANDRES PUTTING pic.twitter.com/mh1IJnQdIC — SUSPILNE NEWS 📰 (@suspilne_news) April 30, 2022

Skupina Kalush Orchestra v pesmi Stefania prepeva: "Vedno bom našel pot domov, tudi če so vse ceste uničene."

Združenje vodilnih stavnic na spletnem mestu oboževalcev Eurovisionworld je "Kaluški orkester" uvrstilo med najbolj priljubljene, drugo najboljšo uvrstitev pa napovedujejo Italiji.

Italijani upajo, da bodo s pesmijo Brividi Mahmooda in Blanca ponovili lanski uspeh. Lani so namreč rockerji Maneskin, oblečeni v usnjena oblačila, zmagali s pesmijo Zitti e Buoni in dosegli svetovno slavo.

"Javnost kaže močno podporo Ukrajini, vendar ne bi predvideval, da bo Ukrajina zmagala," je dejal Dean Vuletic, zgodovinar in strokovnjak za geopolitiko Evrovizije.

"Leta 1993 Bosna in Hrvaška kljub napadom nista dosegli visokega cilja. Čeprav je ukrajinski vstop močan, obstajajo tudi drugi visokokakovostni prispevki," je dejal.

Ni prvič, da na tekmovanje, ki ga je leta 1956 začela Evropska radiodifuzna zveza s samo sedmimi državami, vpliva vojno dogajanje. Grčija je na primer bojkotirala Evrovizijo po napadu Turčije na Ciper leta 1974, napetosti na Balkanu pa so se pogosto prelile na oder.

Bo Ukrajina dobila glas sočutja?

Benoit Blaszczjk, predstavnik francoske podružnice mednarodnega združenja oboževalcev Evrovizije OGAE, je dejal, da bo Ukrajina dobila "glasove sočutja". "Imajo dobro pesem," je dejal za AFP in dodal, da Ukrajina, ki se redno prebija v veliki finale, vsako leto pritegne pozornost. "Pogosto so pred časom."

Glasujejo strokovnjaki glasbene industrije in občinstvo iz vsake države, zaradi poštenosti pa nihče ne more glasovati za svoj narod.

Bloki narodov so v preteklosti pogosto glasovali skupaj, od frankofonskih držav Francije, Belgije, Švice in Luksemburga do nordijskih in novejših srednje- ali vzhodnoevropskih blokov.

Toda "ko gledate študije, volilni bloki ne določajo zmagovalcev", je dejal Vuletic.

Ukrajinci so največ glasov namenili Poljski, Rusi in Srbiji

Skoraj 4.400 evrovizijskih oboževalcev je že oddalo glas za svoje najljubše pesmi v Torinu. Ukrajina se je uvrstila na 11. mesto, zmaga naj bi šla v roke Švedske, sledita ji Italija in Španija.

Ukrajinski oboževalci so največ glasov namenili Poljski, ki je po ruski invaziji sprejela na milijone ukrajinskih beguncev, sledijo ji Španija, Francija, Norveška in Švedska.

Medtem so ruski navijači najvišjo oceno namenili Moskvi naklonjeni Srbiji, nato Litvi, Španiji in Latviji.

"Mogoča zmaga Ukrajine iz političnih razlogov bi vrgla temno senco na Evrovizijo in vrednote, ki jih zagovarja Evrovizija: nevtralnost, neodvisnost od politike ter spoštovanje in slavljenje raznolikosti," je še dodal Vuletic.

"To, da se bodo lahko pokazali na odru, da so lahko zapustili državo in prejeli ta sporočila podpore, je že uspeh," je dejal Vuletic.