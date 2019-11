Ganljiv posnetek: deček po sedemurni operaciji prvič shodil #video

Avtorica zgornjega videoposnetka, ki prikazuje, kako je dveletni Branson po kar sedemurni operaciji uspešno naredil svoje prve korake, je njegova mama Heather Figueroa. Čustven posnetek, ki ga je objavila na družbenem omrežju Facebook, je kmalu prišel na naslovnice medijev po vsem svetu.

A toddler who walked just two days after receiving surgery is warming hearts in a powerful video captured by his mom. "I was bawling with joy. I was just so proud." https://t.co/r1QyMNf1k3 pic.twitter.com/3r0rvtzUoy