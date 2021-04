Francija bi dala svojim državljanom 2.500 evrov, če svoj star avtomobil zamenjajo za električno kolo, poroča Reuters. Zakon, ki bi državi tudi zakonito omogočil tovrstno pomoč svojim državljanom, je preživel že prvo glasovanje v parlamentu. Francija se je sicer v pariškem sporazumu zavezala, da bo do leta 2030 zmanjšala ogljične emisije za 40 odstotkov.

Francija ni prva država na svetu, ki se je odločila za podobno akcijo. Finska že nekaj časa svojim državljanom ponuja tisoč evrov, če avtomobil zamenjajo za električna kolesa ali letno vozovnico za javni promet. Do marca je 3.200 Fincev izkoristilo to priložnost.

💶♻️🚗 The Cash for Clunkers scheme is a success story in Finland – especially for e-bikes ⚡️🚲



With 1000€ rebate, 3200 applicants have so far opted for:



🚲 >2000 e-bikes

🚗 1000 newer cars with cleaner emissions

🚌 100 public transit tickets