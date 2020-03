Francosko podjetje bo izdelovalo hitre teste za koronavirus

Podjetje je pojasnilo, da so test "biofire covid-19", ki temelji na preverjanju brisov iz žrela, razvili s pomočjo sredstev ameriškega obrambnega ministrstva. To bo zdaj teste delilo naprej, podjetje Biomerieux pa čaka še na odobritev za komercialno rabo teh testov v ZDA in drugod po svetu, piše STA.

Dosedanje metode odkrivanja koronavirusa zamudne

Biomerieux je že zagnal svoje proizvodne zmogljivosti v Salt Lake Cityju v ameriški zvezni državi Utah, da bi lahko ti hitri testi kar najhitreje prišli v množično uporabo. Upajo, da se bo to začelo pospešeno odvijati že v prihodnjem tednu. Po mnenju zdravstvenih strokovnjakov bi morali z obširnim testiranjem najti vse prenašalce virusa, še posebej tiste, ki se niti ne zavedajo, da so okuženi z virusom, ki je po svetu zahteval že več kot 17 tisoč življenj.

Vendar so dosedanje metode odkrivanja tega koronavirusa razmeroma zamudne in traja več ur, celo dni, da se pokaže rezultat. To pa je v primeru pandemije precej težavno, saj se sars-cov-2 širi izjemno hitro. Ameriška agencija za nadzor prehrane in zdravil FDA je pretekli petek odobrila tudi test podjetja Cephid iz Kalifornije. Tudi ta test naj bi dal rezultat v eni uri, še poroča STA.

Skupno javno naročilo zaščitne opreme v EU uspešno



Skupno javno naročilo osebne zaščitne opreme, ki ga je v okviru prizadevanj za zajezitev širjenja novega koronavirusa pred kratkim objavila Evropska komisija, se je izkazalo za uspešno. Proizvajalci so predložili ponudbe za zadostno količino vseh vrst naročenega blaga, pri nekaterih so ponudili celo večje količine od želenih.



Zaščitna oprema bo na voljo dva tedna po tem, ko bodo države članice s ponudniki podpisale pogodbe. To naj bi se zgodilo v najkrajšem možnem času, so danes sporočili v Bruslju. V skupnem javnem naročilu sodeluje 25 držav članic, tudi Slovenija. Za večino zaščitne opreme je bilo objavljeno pred le tednom dni, 17. marca, medtem ko je bilo za zaščitne maske objavljeno 28 februarja, piše STA.