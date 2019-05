Francoska družina na ESČP izpodbija zavrnitev vrnitve otrok iz Sirije

Stari starši dveh otrok matere, ki se je pridružila džihadistom v Siriji, na Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP) izpodbijajo odločitev francoskih oblasti, ki so jima zavrnile vrnitev iz Sirije v Francijo. Kot so sporočili odvetniki družine, Parizu očitajo kršenje njunih pravic.

"Z zavračanjem repatriacije te matere in teh dveh bolnih otrok, ki sta ranjena in izredno slabotna, jih Francija zavestno in namerno izpostavlja nečloveški in ponižujoči obravnavi," so zapisali odvetniki.

Otroka ranjena v bitki

Trdijo, da Francija s tem otrokoma krši pravico do vrnitve v državo, katere državljana sta. Zahtevajo, da ESČP obsodi Francijo kršenja pravic otrok, ki jih imata v okviru evropske konvencije o človekovih pravicah.

Triletni deček in štiriletna deklica sta bila skupaj z materjo ranjena v bitki za Baghuz, zadnjo utrdbo skrajne skupine Islamska država (IS), ki so jo sirski uporniki po hudi ofenzivi osvojili marca.

Zadnje tri mesece so preživeli v begunskem taborišču Al Hol na severovzhodu Sirije, v katerem po podatkih Združenih narodov živi 73 tisoč ljudi, od tega 12 tisoč tujcev. Po navedbah odvetnikov družine se v taborišču širijo različne bolezni, med drugim kolera in tuberkuloza.

Francoski sodnik, pristojen za boj proti terorizmu, je sicer za mater, ki se je pridružila džihadistom v Siriji, izdal nalog za aretacijo. Odvetniki so sporočili, da "želi, da bi se njena otroka lahko vrnila domov in da želi prevzeti kazensko odgovornost v Franciji".

Svoje družinske člane je poskušalo iz Sirije v domovino spraviti že več francoskih družin, a pri tem niso bile uspešne. Pariz zavrača vračanje francoskih džihadistov, ki so se v Siriji in Iraku pridružili IS.

Sprejemajo zgolj njihove otroke, pri čemer pa odločajo o vsakem primeru posebej. Marca se je tako v Francijo vrnilo pet osirotelih otrok in triletna deklica, katere mati je bila v Iraku obsojena na dosmrtno zaporno kazen.