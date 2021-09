FBI objavil prvi tajni dokument o napadih 11. septembra 2001

Dokument, s katerega so umaknili oznako tajnosti, je iz leta 2016. Prikazuje povezave med študentom Omarjem Bajumijem, za katerega je FBI domneval, da je bil pripadnik savdske obveščevalne službe, in dvema od petih ugrabiteljev letal v terorističnem napadu 11. septembra − Navazom al Hazmijem in Halidom al Midharjem.

Na podlagi intervjujev iz leta 2009 in 2015 z virom, katerega identiteta ostaja zaupna, dokument podrobno opisuje stike in srečanja med Bajumijem in savdskima ugrabiteljema, potem ko sta leta 2000 prispela v južno Kalifornijo. Anonimni vir je trdil, da je Bajumi zasedal zelo visok položaj na savdskem konzulatu in je ugrabiteljema pomagal s financiranjem, prevajanjem in organizacijo potovanj.

Dokument prav tako prikazuje povezave med ugrabiteljema in konzervativnim imamom v mošeji King Faad v Los Angelesu Fahadom al Tumairijem ter uradnikom tamkajšnjega konzulata Savdske Arabije.

Razkritje tajnih dokumentov zahtevale družine žrtev

Številne informacije, ki jih vsebuje dokument, sicer kljub njegovi javni objavi ostajajo tajne. Iz dokumenta ni razvidna jasna neposredna povezava med savdsko vlado in ugrabitelji.

V ZDA se že dolgo pojavljajo ugibanja, da tajni dokumenti vsebujejo dokaze, da je vlada Savdske Arabije, ki je tesna zaveznica ZDA, pred napadi posredno podpirala napadalce. Številne družine ljudi, ki so izgubili življenje v napadu Al Kaide 11. septembra, teh je približno tri tisoč, so zahtevale razkritje tajnih dokumentov.

Izvršilni ukaz, ki ga je sprejel Joe Biden, zahteva, da ministrstvo za pravosodje dokumente, s katerih bo odstranjena oznaka tajnosti, javno objavi v naslednjih šestih mesecih.