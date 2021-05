Evropsko sodišče za človekove pravice odločilo, da ukrepi v Romuniji niso bili prestrogi

Kot je razvidno iz odločitve sodišča, so presodili, da vladnega ukrepa za omejevanje širjenja koronavirusa ni mogoče enačiti s hišnim priporom. Omejitve niso bile take, da bi lahko štele za odvzem prostosti, so zapisali. "Zato ni mogoče trditi, da je bil pritožnik prikrajšan za svojo svobodo," so zapisali.

Pritožba romunskega evroposlanca se je nanašala na lansko odločitev romunske vlade, po kateri so lahko prebivalci svoje domove zapustili le v primeru odhoda v službo ali po nujnih nakupih. Zaprte so bile šole, tujcem pa je bil prepovedan vstop v državo.