Evropska unija in Južna Amerika dosegli zgodovinski trgovinski sporazum

EU in države južnoameriškega trgovinskega bloka Mercosur so danes sklenile trgovinski sporazum, o katerem so se pogajali skoraj 20 let. Obe strani sta dogovor označili za zgodovinskega. Gre za največji trgovinski sporazum EU vseh časov in enega največjih na svetovni ravni. Kritiki medtem opozarjajo, da dogovor daje premalo poudarka varstvu okolja.

"To je zgodovinski trenutek. Sredi mednarodnih trgovinskih napetosti danes pošiljamo močan signal našim partnerjem v Mercosurju," je poudaril predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.

Da gre za zgodovinski sporazum, je poudaril tudi brazilski predsednik Jair Bolsonaro. "To bo eden najpomembnejših trgovinskih dogovorov vseh časov, ki bo našemu gospodarstvu prinesel ogromno pozitivnih učinkov," je zapisal na Twitterju.

Do sporazuma kritične nevladne organizacije

Mercosur in EU skupaj predstavljata četrtino svetovnega gospodarstva, je dodal in poudaril, da bodo imeli brazilski proizvajalci zdaj dostop do tega celotnega trga.

Pogajanja med stranema so večkrat zastala zaradi različnih nesoglasij, v ospredju pa je bila zelo pogosto bojazen evropskih živinorejcev, da bi govedina iz Brazilije po sklenitvi sporazuma predstavljala nelojalno konkurenco. Brazilija je namreč ena največjih svetovnih izvoznic govedine.

Do sporazuma so kritične tudi nekatere nevladne organizacije, predvsem okoljevarstveniki, ki opozarjajo na preskromna prizadevanja v boju proti podnebnim spremembam. Pri tem med drugim izpostavljajo obsežno izsekavanje brazilskega tropskega pragozda.

Članice Mercosurja so Argentina, Brazilija, Paragvaj in Urugvaj, pridružene države pa še Čile, Kolumbija, Ekvador, Gvajana, Peru in Surinam. Članstvo Venezuele je zamrznjeno, Bolivija pa je v procesu priključitve, je razvidno iz spletnih strani Mercosurja.

Do sklenitve dogovora prihaja v času vse večjih napetosti na mednarodnem trgovinskem parketu, ki jih je sprožil ameriški predsednik Donald Trump. Proti Kitajski, EU in nekaterim drugim državam je zaradi po njegovih besedah nepoštenih trgovinskih praks v odnosu do ZDA sprožil več protekcionističnih ukrepov, ki se vrtijo okoli višjih carin na uvoz iz teh držav.