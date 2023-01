Evroposlancema iz Italije in Belgije grozi odvzem imunitete v zvezi s korupcijskim škandalom

Roberta Metsola je že ob sprožitvi postopka v začetku meseca vse službe in odbore parlamenta zaprosila, naj zadevo obravnavajo prednostno, s ciljem, da bo končna odločitev sprejeta do 13. februarja.

Kot predvidevajo postopkovna pravila, mora predsednik oziroma predsednica Evropskega parlamenta prošnjo za odvzem imunitete najprej predstaviti na plenarnem zasedanju, nakar jo prevzame pristojni odbor za pravne zadeve (JURI).

Danes je tako plenarno zasedanje obvestila, da je belgijsko tožilstvo podalo prošnji za odvzem imunitete Tarabelli in Cozzolinu, ki prihajata iz politične skupine socialistov in demokratov (S&D).

Razloga ni pojasnila, sta se pa oba evroposlanca omenjala v medijskih poročilih o korupcijskem škandalu glede vmešavanja Katarja in Maroka v odločitve Evropskega parlamenta.

Končna odločitev znana do 13. februarja

Odbor za pravne zadeve bo zdaj imenoval poročevalca in sklical zasedanje, namenjeno predstavitvi primerov, pri čemer lahko opravi tudi zaslišanja.

Sledila bo priprava osnutkov poročil, o katerih bodo razpravljali in glasovali člani JURI. Na osnovi tega bo odbor celotnemu parlamentu priporočil, da naj prošnji ali potrdi ali zavrne. Priporočili odbora bodo posredovali plenarnemu zasedanju, in če bosta potrjeni, bo predsednica parlamenta s tem nemudoma seznanila poslanca, ki ju to zadeva, in pristojen nacionalni organ.

Metsola predstavila ukrepe za okrepitev transparentnosti

Predsednica parlamenta je danes v Strasbourgu svojim poslanskim kolegom predstavila tudi ukrepe za okrepitev transparentnosti, integritete in neodvisnosti delovanja te institucije, ki se je znašla v korupcijskem škandalu.

Pojasnila je, da so se pretekli teden z vodji političnih skupin strinjali o več ukrepih. Najprej bodo preučili, kako bi lahko zagotovili več transparentnosti, okrepili odgovornost in izboljšali preverjanje predstavnikov interesov.

Več transparentnosti bodo zahtevali tudi od predstavnikov tretjih držav in njihovih interesov ter od nekdanjih poslancev.

Poleg tega bo javnosti na razpolago več in bolj jasnih informacij o delovanju parlamenta in finančnih izjavah njegovih članov. Predlagali bodo tudi ukrepe za okrepitev boja proti korupciji in tujemu vmešavanju.

"Dogodki preteklega meseca so privedli do potrebe po ponovni vzpostavitvi zaupanja evropskih državljanov, ki jih zastopamo. Državljani upravičeno zahtevajo odgovornost in integriteto," je dejala ob začetku plenarnega zasedanja.

"Naša hiša je utelešenje evropske parlamentarne demokracije. Potrebujem vašo pomoč, da bodo stebri, na katerih stoji, okrepljeni. To dolgujemo našim državljanom," je poudarila v nagovoru svojim kolegom v parlamentu.

Spomnimo

V okviru preiskave enega največjih škandalov v zgodovini Evropskega parlamenta so preiskovalci decembra izvedli več kot 20 preiskav, nekatere tudi v Italiji in prostorih parlamenta v Bruslju, zasegli 1,5 milijona evrov ter pridržali več ljudi. Škandal je s položaja podpredsednice parlamenta odnesel Grkinjo iz vrst S&D Evo Kaili, ki je trenutno v priporu.