EU bo Mozambiku po ciklonih namenila 100 milijonov evrov

Evropska unija je napovedala, da bo Mozambiku za obnovo po ciklonih Idai in Kenneth, ki sta tam marca in aprila zahtevala več sto smrtnih žrtev, namenila 100 milijonov evrov pomoči.

"EU temelji na solidarnosti: solidarnosti med državami članicami in solidarnosti s partnerskimi državami po svetu," je ob tem na sobotni donatorski konferenci v Mozambiku povedal evropski komisar za mednarodno sodelovanje in razvoj Neven Mimica.

Napovedal je, da bo unija Mozambiku namenila 100 milijonov evrov za obnovo infrastrukture in okrepitev odpornosti. Po njegovih besedah bo EU pomagala tudi Malaviju in Zimbabveju, ki sta ju ciklona prav tako prizadela, so sporočili v Bruslju.

Pomoč napovedala tudi Evropska investicijska banka

Pomoč Mozambiku je na konferenci napovedala tudi Evropska investicijska banka, ki je obljubila 100 milijonov evrov v obliki ugodnih kreditov.

Škoda v Mozambiku, nastala zaradi ciklonov, po podatkih tamkajšnjih oblasti znaša 3,2 milijarde ameriških dolarjev (približno 2,9 milijarde evrov), je sporočila Evropska komisija. EU je sicer že prispevala 17 milijonov evrov humanitarne pomoči vsem trem prizadetim državam. Zimbabveju pa bo namenila še 10 milijonov evrov pomoči v hrani in drugih nujnih potrebščinah.

Ciklon Idai je ena najhujših naravnih katastrof, ki je prizadela jug Afrike. V regiji je marca povzročil poplave in plazove ter v Mozambiku, Malaviju in Zimbabveju zahteval skoraj 1000 smrtnih žrtev, prizadel pa je skoraj tri milijone ljudi. Konec aprila je sever Mozambika opustošil še tropski ciklon Kenneth, ki je prizadel okoli 300.000 ljudi, zahteval 40 smrtnih žrtev in uničil 20.000 hiš.