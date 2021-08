Erdogan: Turčija ni evropsko begunsko taborišče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropa se ne more izogniti problemu afganistanskih beguncev s trdnim zapiranjem meja, je v četrtek zvečer izjavil turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Pri tem je opozoril, da ni naloga Turčije, da bi bila evropsko begunsko taborišče, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Potem ko so v Afganistanu talibani prevzeli oblast, zahodne države pa nadaljujejo evakuacijo svojih državljanov in afganistanskih sodelavcev iz države, je Erdogan Evropo posvaril pred politiko izolacije beguncev. Evropa se na problem afganistanskih beguncev ne sme odzvati s trdim zapiranjem meja. "Če to stori, Evropa ne krši le mednarodnega prava, ampak tudi obrača hrbet humanitarnim vrednotam," je dejal.

V Turčiji poleg 3,6 milijona beguncev iz Sirije živi več sto tisoč drugih migrantov, med drugim tudi iz Afganistana. EU in Turčija sta leta 2016 dosegli dogovor o finančni pomoči Ankari v zameno za pomoč turških oblasti pri omejevanju migracij v Evropo. Dogovor je takrat pripomogel h končanju begunske krize v Evropi.