EPP bo kaznovala Zvera zaradi neposlušnosti pri glasovanju o nezaupnici komisiji

Politična skupina Evropske ljudske stranke (EPP) bo kaznovala pet poslancev iz svojih vrst, tudi Milana Zvera (EPP/SDS), ker na četrtkovem glasovanju o nezaupnici Evropski komisiji niso upoštevali smernic skupine, naj glasujejo proti nezaupnici, danes poroča Politico. Zver je za STA potrdil, da bo imel v EPP pol leta omejene določene funkcije.

Predlog nezaupnice, ki ga je vložila skrajna desnica v Evropskem parlamentu zaradi sklenitve trgovinskega sporazuma med EU in južnoameriškim trgovinskim blokom Mercosur, je bil že četrti za drugo komisijo pod vodstvom Nemke Ursule von der Leyen iz vrst EPP, ki je mandat nastopila decembra 2024. Vse štiri predloge nezaupnic je Evropski parlament zavrnil.

Podpora predsednici komisije se na papirju povečuje

Kot ugotavlja bruseljski spletni medij Politico, se podpora predsednici komisije na papirju povečuje – ob vsakem glasovanju o nezaupnici je dobila več glasov v svojo korist. V četrtek jo je podprlo 390 poslancev, kar po pisanju Politica kaže, da so evroposlanci bodisi utrujeni od predlogov nezaupnic skrajne desnice bodisi nočejo destabilizirati EU v času, ko Evropo pretresajo številne krize.

Med razlogi, da tudi tokratni predlog nezaupnice ni dobil zadostne podpore, je dejstvo, da ga je vložila skrajna desnica, zato so nezadovoljni poslanci iz sredine in levice glasovali proti njemu. Drugi dejavnik je, da je EPP ta teden uvedla strožje kazni za tiste, ki pri takih glasovanjih kršijo smernice skupine, kar je nekatere poslance EPP, ki so sicer kritični do von der Leyen, odvrnilo od podpore nezaupnici, piše Politico.

Sankcije bodo trajale šest mesecev

Kljub strožjim pravilom je pet poslancev iz vrst EPP glasovalo ali proti von der Leyen ali se vzdržalo. Glasovanja so se poleg Zvera vzdržali še Sander Smit iz Nizozemske ter Lorant Vincze in Iuliu Winkler iz Romunije, proti pa je glasovala Jessika van Leeuwen.

Zaradi tega v prihodnjih šestih mesecih verjetno ne bodo smeli nastopiti za govornico v parlamentu in voditi pogajanj v zvezi s katerimkoli zakonodajnim dokumentom ali resolucijo, še poroča bruseljski spletni medij.

Zver je danes za STA potrdil, da so ga v EPP po glasovanju o nezaupnici Evropski komisiji uradno obvestili o uvedbi začasnih sankcij proti njemu, ker ni upošteval uradnega stališča skupine, da se glasuje proti nezaupnici. "Sankcije bodo trajale šest mesecev in se nanašajo na omejitve določenih funkcij znotraj skupine," je pojasnil.

Poslanec je sicer prepričan, da so strožja pravila glede glasovanj v EPP škodljiva za politično skupino. "Ne prispevajo k politični enotnosti, temveč jo spodkopavajo, obenem pa po nepotrebnem rušijo občutek kolegialnosti, normalne pripadnosti in zaupanja znotraj politične skupine, katere aktiven del sem že več kot 16 let," meni Zver.

Pojasnil je še, da se je glasovanja vzdržal zato, ker predsednica komisije kljub večkratnim ustnim, pisnim in formalnim pozivom ni podprla njegovih prizadevanj za razkritje internih dokumentov Evropske komisije, povezanih z njenim nedopustnim poseganjem v notranje zadeve Slovenije. Predsednica komisije po njegovih besedah v nobeni fazi ni stopila na stran transparentnosti.

Kot je sklenil, zato komisiji ne more izreči zaupnice, saj bi bilo glasovanje v njeno podporo neiskreno in predvsem ne bi bilo glasovanje po njegovi vesti ali v skladu z njegovo integriteto. "Vesti si ne morem izposoditi," je še poudaril Zver.