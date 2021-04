Elitni onesnaževalci: premožnejši glavni problem podnebnih sprememb?

Najbogatejši ljudje so v osrčju problema podnebnih sprememb, poročilo britanske organizacije Cambridge Sustainability Commision povzema BBC. Vendar problem ni le odstotek najbogatejših, temveč tudi ljudje, ki v Evropi veljajo za višji srednji razred. Poročilo ugotavlja, da je problematičnih pet odstotkov najbogatejšega dela človeštva, ki so jih poimenovali "elitni onesnaževalci". Ta del populacije je v obdobju 1990–2015 prispeval 37 odstotkov celotne rasti ogljikovih emisij.

Letala, avtomobili in toplotna izolacija nepremičnin

"Lastniki terenskih vozil, redni letalski potniki ter posamezniki, ki imajo slabo izolirane velike nepremičnine in si lahko privoščijo ogrevanje, največ prispevajo k problemu," je za BBC pojasnil eden od avtorjev poročila Peter Newell.

Ta sicer priznava, da je na dolgi rok odgovor na podnebne izzive tehnologija, vendar po njegovem mnenju nimamo časa, da bi lahko počakali na naslednjo veliko odkritje. "Ti ljudje se morajo samo manj voziti okoli, manj leteti in biti bolj varčni pri ogrevanju, pa se bo veliko spremenilo," meni Newell, ki tudi poudarja, da električna vozila niso pravi odgovor na zastavljene izzive.

Po mnenju Newlla in preostalih avtorjev poročila morajo razvite države poseči po radikalnih spremembah, če želijo doseči cilje, zastavljene v pariškem sporazumu leta 2014.

Poseganje v življenjski slog posameznikov ni rešitev

"Spodbujati moramo razvoj čistejših tehnologij, ne pa ljudem zakonsko določati njihovega življenjskega sloga in od njih zahtevati, da spremenijo navade," je navedbe Newlla in omenjenega poročila za BBC komentiral Sam Hall iz organizacije Conservative Environment Network. Tudi državne institucije so skeptične do potencialnih ukrepov za probleme, ki jih izpostavljajo Newell in drugi avtorji študije. Državni uradniki vidijo tako pravne, ustavne kot čisto logistične izzive, če bi se britanska vlada res odločila za posege v življenjski slog posameznikov.