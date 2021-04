Čezmerno sevanje, hrup, strupeni odpadki v bližini doma: kako uveljavljati svoje pravice?

Zelena svetovalnica je neodvisna pravna svetovalnica, namenjena dajanju brezplačnih nasvetov vsem, ki se aktivno ukvarjate s problemi varstva okolja, ohranjanja narave in prostorskega načrtovanja, predvsem pa zainteresiranim posameznicam in posameznikom, civilnim iniciativam in nevladnim organizacijam.

Se s sosednjega zemljišča k vam vije dim ali smrad, ki ga morate trpeti vsak dan in škodi vašemu fizičnemu in psihičnemu zdravju? Morda nekdo v bližini vaše hiše ali stanovanja kuri zelenje ali celo strupene odpadke oziroma povzroča nevzdržen hrup? Vas zanima, kako so urejena področja umeščanja večjih industrijskih obratov v okolje, katere predpise morajo spoštovati upravljavci velikih naprav, ki imajo vpliv na okolje, pod katerimi pogoji je dovoljeno odlaganje odpadkov in gradbenega materiala v okolju? Kaj storiti v primeru čezmerne razsvetljave, sevanja, nepravilnega gnojenja, nesmiselnega sekanja dreves v urbanih in drugih okoljih, povzročene okoljske škode, degradacije zavarovanih območij in še in še bi lahko naštevali?

Za vas je tu Zelena svetovalnica, neodvisna in brezplačna pravna svetovalnica, namenjena dajanju pojasnil in nasvetov vsem, ki se aktivno ukvarjate s problemi varstva okolja, ohranjanja narave, urejanja prostora in prostorskega načrtovanja – svetujemo tudi civilnim iniciativam in nevladnim organizacijam.

Zeleno svetovalnico na PIC izvajamo že slabi dve leti. Postala je nepogrešljiv del naših prizadevanj. Odgovorili smo na že več kot 350 posameznih pravnih vprašanj.

Področje varstva okolja, ohranjanja narave in urejanja prostora je namreč zelo obsežno in kompleksno. Čeprav predpisi ponujajo možnosti za vključevanje širše javnosti v sprejemanje odločitev in uporabo pravnih sredstev zoper ukrepe in odločitve, ki niso v skladu s predpisi, pa se posamezna fizična oseba zaradi povsem razumljivega pomanjkanja znanja težko spopade s tem. V Pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij – PIC si zato že dolgo prizadevamo za to, da pravice, ki jih imamo ljudje pri uveljavljanju naše skupne, ustavne pravice do zdravega življenjskega okolja, zaživijo v praksi in da jih lahko prav vsi uveljavljamo v našem vsakdanjem življenju – za zdravo življenjsko okolje, za čisto in neobremenjeno naravo, za naše zdravje ter za zdravje in kakovost bivanja naših potomcev.

Imate tudi vi okoljsko težavo, pa se je ne znate lotiti?

Pišite nam prek spletnega obrazca Zelene svetovalnice, ki je dostopen na tej povezavi. Vse, kar morate storiti, je, da vpišete svoja ime in elektronski naslov ter da jasno opišete svoj problem. Brez skrbi, če bomo potrebovali več informacij za smiseln odgovor na vaše vprašanje, vas bomo naknadno povprašali. V okviru svetovanja skrbimo za vašo popolno anonimnost. Na vaše vprašanje bomo odgovorili v petih delovnih dneh.

Brezplačnost pravnih nasvetov znotraj svetovalnice omogočata Eko sklad ter ministrstvo za okolje in prostor iz sredstev Sklada za podnebne spremembe.