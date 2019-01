Eksplozija v Rusiji: število žrtev še naraslo, med njimi šest otrok

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Število žrtev ponedeljkove eksplozije plina v stanovanjski zgradbi v Magnitogorsku na jugozahodu Rusije se je po navedbah ruske civilne zaščite povzpelo na 37, potem ko so reševalci izpod ruševin ponoči potegnili nova trupla žrtev, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

V ruski regiji Čeljabinsk je zaradi zrušenja zgradbe danes dan žalovanja.

Med 37 smrtnimi žrtvami je šest otrok. 22 žrtev do že identificirali. Reševalci iščejo še štiri pogrešane, ki so domnevno pokopani pod ruševinami. A ob temperaturah okoli minus 15 stopinj Celzija upanja, da so še živi, praktično ni več.

Vzrok eksplozije: plin

V ponedeljkovi eksploziji je bilo povsem uničenih 35 stanovanj, deset drugih pa je bilo poškodovanih. V desetnadstropni stavbi, zgrajeni leta 1973, živi okoli 1100 ljudi. V delu, ki se je zrušil, je imelo bivališče prijavljeno 110 ljudi. Tiste, ki so ostali brez strehe na glavo, so namestili v bližnjo šolo. Oblasti opozarjajo, da bi se lahko zrušil še en del stavbe, zato v ta del dostop ni dovoljen.

Ruska obveščevalna služba FSB je potrdila, da se je stolpnica zrušila zaradi eksplozije plina v enem od stanovanj.