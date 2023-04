Na strani Hitna život 194 na družbenem omrežju Facebook je objavljena fotografija dveh starejših žensk, ki sta bili skupaj nameščeni na postelji za eno osebo v Splošni bolnišnici Dr. Ivo Pedišić v Sisku. Direktor bolnišnice v Sisku dr. Tomislav Dujmenović je potrdil pristnost fotografije in se branil s tem, da je bilo takrat preveč pacientov in da sta ženski ležali skupaj le kratek čas.

Kot je za Jutarnji list izjavil Dujmenović, je bilo v petek, 14. aprila, zgodaj popoldne v Splošni bolnišnici Sisek več kot 60 pacientov, med njimi veliko število resnih pacientov, ki so jih morali pregledati, opraviti diagnostično obravnavo in hospitalizirati.

Povedal je še, da so z reševalnim vozilom v približno eni uri pripeljali tri hudo bolne osebe, ki so potrebovale oživljanje in so jih na urgenci priklopili na ventilatorje.

Poudarja, da sta bili zaradi pomanjkanja prostora v nekem trenutku dve ženski nameščeni na isti postelji, a le za kratek čas, dokler jima ni bil zagotovljen ustrezen prostor.

Direktor bolnišnice v Sisku dr. Tomislav Dujmenović je potrdil, da je fotografija pristna. Opravičuje se s tem, da je bilo takrat preveč pacientov in da sta bili ženi skupaj le kratek čas.

Dujmenović je v pojasnilu povedal še: "Zaradi velikega števila kompleksnih pacientov tem času sem osebno, skupaj z glavno medicinsko sestro, priskočil na pomoč osebju nujne medicinske pomoči. Poleg vsega naštetega sem poklical tudi direktorja zavoda za urgentno medicino (ZZHM), naj paciente z obronkov naše občine vozijo v okoliške bolnišnice in dal navodila zdravnikom interne medicine, da po pregledu paciente pošiljajo v okoliške bolnišnice, ki imajo večje kapacitete."

Zatrdil je še, da je bila v nekaj urah situacija pod nadzorom in da obžaluje, če je bila to neprijetna situacija za paciente, vendar je bila v tistem trenutku neizogibna, da bi se tako izognili veliko resnejšim in neprijetnejšim scenarijem.