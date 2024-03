Dunajska policija v zvezi z lanskimi večmesečnimi spolnimi zlorabami 12-letnice, ki naj bi vključevale posilstvo in pornografsko prikazovanje zlorab, preiskuje 17 najstnikov, med katerimi je 12 mladoletnih, so v petek sporočile avstrijske oblasti. Dva osumljenca še nista stara 14 let, zato ju ni mogoče kazensko preganjati, dva pa policija še išče.

Osumljenci so žrtev spoznali prek enega od najstnikov, s katerim naj bi si bila 12-letnica sprva blizu. Fantje, stari med 13 in 19 let, pri čemer je 12 mladoletnih, so se med seboj poznali iz dunajskih parkov.

So avstrijskega, bolgarskega, italijanskega, srbskega, sirskega in turškega porekla. Nekateri med njimi so bili v preteklosti že v navzkrižju z zakonom. V četrtek so skupinsko zaslišali 13 osumljencev, ki so kazniva dejanja le delno priznali oziroma zanikali.

12-letnico naj bi zlorabljali med februarjem in junijem lani, in sicer večkrat tedensko na svojih domovih, stopniščih, v parkih, sanitarijah in garažah v desetem okrožju avstrijske prestolnice, kjer so tako kot žrtev živeli. V enem primeru so najeli hotelsko sobo, v kateri naj bi dekle zlorabilo več osumljencev, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Fantje so si prek družbenih omrežij, med drugim prek WhatsAppa, izmenjevali fotografije in videoposnetke zlorab. Eden je tudi grozil, da bo gradivo javno delil, kar pa se po navedbah policije ni zgodilo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Aprila lani naj bi dekle zlorabil 16-letni mladenič iz Sirije. V tem primeru tožilstvo preiskuje kaznivo dejanje posilstva.

V nobenem od primerov zlorabe naj sicer ne bi bilo uporabljeno fizično nasilje. Po navedbah tožilstva prav tako ni prišlo do skupinskega posilstva dekleta. Za zdaj policija ni še nikogar aretirala, je pa osumljencem zasegla mobilne telefone, ki jih pregleduje.

Dekle, ki je medtem dopolnilo 13 let, je oktobra lani o dogajanju obvestilo svojo mater, ki je zadevo prijavila policiji. Trenutno zanjo skrbi center za zaščito žrtev.