Država bo iz Venezuele pripeljala vsaj 55 Slovencev

Zunanji minister Miro Cerar zagotavlja, da bo Slovenija storila vse, da iz Venezuele čim prej pripelje 55 oseb slovenskega porekla, ki so za to zaprosile. V skladu s sklepom vlade s konca avgusta je sedaj v pripravi delovni načrt repatriacije.

Na vprašanje poslanca Jožefa Horvata (NSi), kdaj in na kakšen način se bo v skladu s sklepom vlade 29. avgusta začela repatriacija Slovencev iz Venezuele, je minister Cerar pojasnil, da ima delovna skupina, ki jo vodi urad za Slovence v zamejstvu in po svetu na ravni državne sekretarke, 30 dni časa za pripravo vsega potrebnega za repatriacijo, torej delovnega načrta, po katerem jo bodo izvedli.

Zagotovljena imajo tudi finančna sredstva. Dodal je, da bodo skušali pripeljati vse prosilce, "če ne bodo obstajali kaki zakonski zadržki".

V stalnem stiku

Povedal je, da je slovensko veleposlaništvo v Braziliji v stalnem stiku s Slovenci v Venezueli in da tudi na zunanjem ministrstvu in v uradu skrbno spremljajo razmere v Venezueli, če bi prišlo do novih potreb po repatriaciji ali pomoči slovenskim državljanom in ljudem slovenskega porekla v Venezueli.

Po podatkih urada v Venezueli živi okoli 500 do 600 oseb slovenskega porekla, po podatkih notranjega ministrstva pa 335 slovenskih državljanov.

Cerar si želi, da bi potekalo hitreje

Horvat je v repliki izrazil čudenje, da Slovenija še nima delujočega sistema repatriacije kljub sprejemu ustreznega zakona v času vlade v letih 2004-2008. Izpostavil je, da gre zaradi zaskrbljujočih razmer v Venezueli za zelo perečo problematiko in da je zato potrebno čimprejšnje ukrepanje.

Tudi Cerar se je strinjal, da gre za pereče vprašanje in dodal, da je repatriacija prioriteta vlade. Tudi sam si želi, da bi zadeve potekale hitreje, a opozoril, da gre za zapletene postopke, ovira pa so tudi razmere v Venezueli in omejene možnosti komuniciranja s Slovenci.