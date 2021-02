Drsal je v spodnjicah pri minus 20 stopinjah Celzija, ko je počil led … #video

Video s srečnim koncem, ki je nastal v Amsterdamu, je postal uspešnica na družbenih omrežjih. Ko moškemu, ki se je brezskrbno drsal po zamrznjenem kanalu, led pod nogami poči in pade v vodo, ljudje v bližini glasno navijajo, da bi mu uspelo priplavati proti površju. Kljub trudu se mu ni uspelo izvleči, zato so mu navzoči vrgli vrv, s pomočjo katere so ga izvlekli iz vode.

V zadnjih tednih so bile tudi temperature v Amsterdamu zelo nizke in po treh letih je tudi voda v kanalih zamrznila. Čeprav je drsanje nizozemska tradicija, so oblasti opozorile, naj se prebivalci zaradi širjenja virusa in morebitnih poškodb izogibajo množičnemu drsanju.