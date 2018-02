Donald Trump zagrozil Rusiji

Bela hiša je prvič, odkar je na oblasti Donald Trump, s kratko izjavo za javnost obtožila Rusijo računalniškega kriminala. Washington odgovornost za računalniški napad na Ukrajino junija lani, ki se je potem razširil po svetu, obtožuje rusko vojsko. Bela hiša pod vodstvom Trumpa do zdaj še ni našla žal besede za Rusijo.

Sporočilo za javnost pravi, da je bil napad, imenovan NotPetya, najškodljivejši in najdražji v zgodovini. Virus se je hitro razširil po svetu in povzročil milijarde dolarjev škode po Evropi, Aziji in Ameriki.

"Brezobziren in brezumen kibernetični napad"

"Šlo je za nadaljevanje prizadevanj Kremlja, da destabilizira Ukrajino, kar še bolj jasno dokazuje vpletenost Rusije v tamkajšnje spopade. To je bil tudi brezobziren in brezumen kibernetični napad, ki bo imel mednarodne posledice," je sporočila Bela hiša.

Bela hiša že dva ni brez novinarske konference

Trumpova Bela hiša zaradi zapletov okrog zaposlovanja in dostopa do zaupnih informacij že dva dni zapored ni imela redne novinarske konference, zato podrobnejše razlage o pripisovanju odgovornosti za napad Rusiji ni bilo.

Ni jasno, kaj bodo ZDA ukrenile, niti to, kaj pomeni grožnja z mednarodnimi posledicami. Mednarodni računalniški strokovnjaki so Rusijo za napad obtožili že pred več meseci, vendar je Moskva odgovornost zanikala.

Rusijo je obtožila tudi Velika Britanija

Pred Belo hišo je odgovornost za napad NotPetya ruski vojski že pripisala Velika Britanija. Britansko zunanje ministrstvo je sporočilo, da odločitev o javnem razkritju odgovornih pomeni, da Velika Britanija in zavezniške države ne bodo trpele namerno zlobnih kibernetskih dejavnosti. "Napad se je poskušal zakriti kot kriminalno dejanje, vendar je bil njegov namen motenje," je sporočila britanska vlada.

Trump o Putinu do zdaj le lepo

Trump do zdaj Rusije ni dovolil kritizirati. Tudi o ruskem predsedniku Vladimirju Putinu je govoril le lepo. Pred kratkim ameriška administracija tudi ni hotela uvesti dodatnih sankcij proti Rusiji zaradi vpletanja v volitve po svetu. Ameriški posebni tožilec Robert Mueller vodi preiskavo ruskega vpletanja v predsedniške volitve 2016 na Trumpovi strani, predsednik pa zatrjuje, da gre za izmišljotine poraženih demokratov. Preiskave vodijo tudi v kongresu.

Rusija naj bi še naprej rušila ameriški demokratični proces

Zanikanje ruske odgovornosti za podobne napade po svetu pa je od torka malce težje, saj so vodilni predstavniki FBI, Cie ter nacionalni direktor za obveščevalne dejavnosti, ki jih je na položaje imenoval Trump, v kongresu vsi po vrsti zagotavljali, da Rusija še naprej izvaja akcije rušenja demokratičnih procesov v ZDA in naj bi se vpletala tudi v letošnje kongresne volitve, kar so že zaznali.