Don Euro. Duhovnik zapravljal tuj denar za prostitucijo, klube in diamante.

Škandal v Italiji. Nekdanjega duhovnika obsodili na sedem let in pol zapora. Foto: posnetek zaslona/Twitter

Iz Italije poročajo o velikem škandalu zdaj že nekdanjega duhovnika, ki je od župljanov izsiljeval denar, potem pa ga zapravljal za prostitute, nočne klube in diamante. Nekdanjega duhovnika z vzdevkom Don Euro so obsodili zaradi izsiljevanja nekdanjega škofa.

Luco Morinija so po vrsti škandalov v sredo obsodili na sedem let in pol zaporne kazni. Obenem je bil obsojen še zaradi lažnega predstavljanja, da je sodnik, medtem ko je najemal prodajalce ljubezni.

Drugih obtožb so ga oprostili, med njimi obtožbe za izsiljevanje nune.

Pontasserchio Village Priest, Luca Morini, aka ‘Don Euro’ jailed for extortion after sex worker blew whistle https://t.co/CmHD6FCp60 — Bob Garcia🔄 (@1reddragon696) February 4, 2022

Neprestano izsiljeval denar

Morini je bil duhovnik v Pontasserchiju, toskanskem mestu z 2.600 prebivalci severno od Pise, še poroča BBC. Župljanom se je zdel dobrohoten, a so mu zaradi nenehnih zahtev po denarnih prispevkih kmalu nadeli vzdevek Don Euro. Denarja pa ni porabil za svojo cerkev, temveč za zabave, nočne klube in diamante.

Škof mu je kupil hišo

Sodba se nanaša tudi na izsiljevanje nekdanjega škofa Masse Carrare Giovannija Santuccija, ki je Don Euru posodil več sto tisoč evrov in mu kupil celo hišo. Izsiljevalskemu duhovniku so naložili še plačilo 14 tisoč evrov odškodnine štirim moškim zaradi lažnega predstavljanja. Tožilci so zahtevali daljšo kazen, a so jo znižali. Sodišče je namreč odločilo, da je Morini duševni bolnik.