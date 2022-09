Dobava plina po Severnem toku tudi v soboto še ne bo stekla

Gazprom turns off Nord Stream gas pipeline to Europe indefinitely after finding 'leak' https://t.co/6y19B2ptw6 pic.twitter.com/9PfpGBrzeh — Daily Mail Online (@MailOnline) September 2, 2022

Plinovod Severni tok 1, ki pod Baltskim morjem oskrbuje Nemčijo z ruskim plinom, so zaradi vzdrževalnih del zaprli v sredo. Med tridnevnim zaprtjem so Gazpromovi zaposleni skupaj s strokovnjaki nemškega podjetja Siemens Energy pregledali edino delujočo turbino na kompresorski postaji Portovaja.

Iz Gazproma so danes pozno popoldne sporočili, da so med vzdrževalnimi deli v turbini odkrili puščanje olja in da bo do popravila prenos plina po Severnem toku popolnoma ustavljen. Kdaj bi lahko bila napaka odpravljena, niso navedli.