DNK razkril neverjetno resnico: trije dojenčki, najdeni med letoma 2017 in 2024, pripadajo istim staršem

DNK-test, ki so ga danes predstavili na družinskem sodišču v vzhodnem Londonu, je razkril neverjetno resnico. Trije novorojenčki, ki so bili na različnih mestih med letoma 2017 in 2024 najdeni zapuščeni na območju Londona, pripadajo istim staršem. Kljub prizadevanjem metropolitanske policije staršev še niso našli.

Britanski mediji so pred kratkim poročali, da so letos v predelu Londona našli zapuščeno dojenčico Eliso. Po odvzemu DNK so ugotovili, da je najdena dojenčica sestra fantka in deklice, ki so ju v podobnih okoliščinah v istem predelu Londona našli leta 2017 oziroma leta 2019. Kljub prizadevanjem metropolitanske policije staršev še niso našli.

BBC je prejel posebno dovoljenje za objavo informacij o razmerju med dojenčki, pa tudi o njihovem izvoru. Medijska pokritost lahko namreč oblastem pomaga najti starše dojenčkov, še trdi BBC.

Poleg tega je sodnica Carol Atkinson dejala, da je zgodba v velikem javnem interesu, saj je zapuščanje novorojenčkov v sodobni Veliki Britaniji redko. Izvedenec je sodišču sporočil, da so genetske ugotovitve po njegovem mnenju izjemno trdna znanstvena podpora za mnenje, da je dojenčica Elsa polnokrvna sorodnica drugih dveh najdenih dojenčkov.

Kje so danes najdeni otroci?

Kot piše BBC, so dojenčico Eliso našli na najhladnejšo noč v letu pri minus štirih stopinjah Celzija. Bila je v torbi in zavita v brisačo. Zdravniki so dejali, da je imela v času odkritja še popkovino. Ocenjujejo, da se je rodila le eno uro prej.

Tudi druga dva dojenčka, Harryja in Romano, so našli v istem predelu Londona, tudi njiju takoj po rojstvu. Prav tako sta bila zavita v brisačo in položena v torbo, eden leta 2017, drugi 2019.

Starejša brat in sestra sta bila posvojena, dojenčica Elsa pa ostaja v rejniški družini.

BBC je na sodišču izvedel, da bodo vsi otroci, ki imajo zdaj sicer različne priimke in živijo drugje, ko bodo veliki, izvedeli, da so v sorodu, v času njihovega odraščanja pa bodo poskrbeli, da bodo ohranjali stike.