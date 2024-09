Analiza DNK razkrila, da je bil v Srbiji umorjeni moški Slovenec

Po skoraj dveh mesecih je analiza DNK potrdila, da je moški, ki so ga pred petimi leti ubili in zakopali na območju Somborja, državljan Slovenije, poroča srbski portal Informer. V povezavi s primerom je policija v preiskavi aretirala tri ljudi, kaznivega dejanja pa sta osumljena 45-letna policistka in njen 36-letni fant.

Na višjem državnem tožilstvu v Somborju so potrdili, da so v preiskavi zaslišali vse osumljence in potrdili identiteto okostja, kar jim je uspelo s pomočjo analize DNK vzorca, vzetega iz stegnenice.

Zločin, ki se je zgodil leta 2019, je bil razkrit letos poleti, ko je policija izkopala okostje moškega, srbska policija pa je že konec julija prijela policistko mejne policije, 45-letno Kristino K., zaradi suma, da sta s takratnim fantom, 36-letnim Predragom B. iz Vrbasa sodelovala pri krutem umoru.

Srečali so se na zapuščeni kmetiji

36-letni Predrag je osumljen, da je leta 2019 s službeno pištolo osumljene Kristine usmrtil slovenskega državljana Tomasa. Policistka naj bi svojega fanta odpeljala na zapuščeno kmetijo, kjer naj bi se ta znesel nad Slovencem, medtem ko naj bi ona čakala v avtu.

Med osumljencem in moškim je izbruhnil prepir, nato pa naj bi Predrag Slovenca ustrelil. Ko se je osumljeni vrnil do avtomobila, službene pištole Kristini ni želel vrniti, temveč naj bi ji grozil in jo izsiljeval za denar.

Truplo sta z novim fantom prestavila na drugo lokacijo

Kristina je junija 2020 prijavila, da so ji ukradli službeno pištolo, z novim partnerjem, 37-letnim Daliborjem Sh., pa sta medtem skušala prikriti sledi zločina tako, da sta truplo umorjenega Slovenca prestavila na drugo lokacijo na Monoštorski cesti, kjer so konec julija letos našli ostanke trupla.

Tako Dalibor Š. kot Predrag B. sta že bila v zaporu zaradi drugih kaznivih dejanj, klobčič tega krutega dejanja pa se je začel razpletati, ko naj bi Dalibor po aretaciji zaradi drugega kaznivega dejanja razkril vse o premikanju trupla z osumljeno Kristino K.

Srbski preiskovalci naj bi sodelovali tudi s preiskovalci iz Slovenije, zato podrobnosti preverjamo tudi pri slovenski policiji.