Dijak z lovsko puško streljal na sošolce, enega ubil, nato sodil sebi

Na eni od srednjih šol na daljnem vzhodu Rusije blizu meje s Kitajsko je danes eden od dijakov streljal na svoje sošolce. Pri tem je enega ubil in tri ranil, nato pa naredil samomor, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile ruske oblasti.

19-letnik je na eni od poklicnih šol v mestu Blagoveščensk v regiji Amur v razred prinesel lovsko puško in začel streljati na svoje sošolce. Enega med njimi je ubil, tri pa ranil. Ko so na prizorišče napada prispeli policisti, je sodil še sebi.

Smrtna žrtev je stara 19 let, ranjeni pa od 17 do 20 let. Po poročanju ruskih medijev so dva ranjena v bolnišnici že operirali, pri čemer eden ostaja v kritičnem stanju.

Napadalca opisujejo kot mirnega dijaka

Napad naj bi bil domnevno povezan z zasebnim sporom. Napadalca opisujejo kot mirnega dijaka četrtega letnika šole. Lovska puška, s katero je streljal, je bila registrirana na njegovo ime.

V Rusiji, kjer veljajo stroga pravila za lastništvo strelnega orožja, strelski napadi v šolah niso pogosti. Oktobra lani je na polotoku Krim najstnik na srednji šoli ubil 20 ljudi, še 40 pa jih je ranil.