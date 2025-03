V diviziji Post & Parcel (P&P) bodo odpustili približno osem tisoč ljudi, ki delajo v nemški Deutsche Post kot pismonoše in pošiljatelji paketov, je v intervjuju za Reuters povedal izvršni direktor DHL Tobias Meyer. Ta masa odpuščenih predstavlja več kot en odstotek vse delovne sile (187 tisoč ljudi).

V Deutsche Post zagotavljajo, da bodo odpuščanja izvedli na "družbeno odgovoren" način in so del še širšega programa zmanjševanja stroškov, ki vključuje logističnega velikana DHL Group, ki zaposluje približno šeststo tisoč ljudi po vsem svetu.

"Zmanjšanje delovnih mest se bo zgodilo zaradi naravne fluktuacije," je za Reuters še dejal Meyer.

Logistična podjetja bodo letos verjetno zabeležila počasnejšo rast dobička zaradi normalizacije donosov, manjšega povpraševanja in zmanjšanja motenj v dobavni verigi, je pred razkritimi rezultati dejal Parash Jain, globalni vodja raziskav transporta in logistike pri HSBC (britanska univerzalna banka in skupina za finančne storitve s sedežem v Londonu, op. p.).

Jain pričakuje, da bodo logistična podjetja znižala stroške, pri tem pa naj bi se rast svetovne kontejnerske trgovine in letalskega tovora leta 2025 prepolovila. Delnice DHL so bile v zadnjem letu slabše v širšem logističnem sektorju in so do torka padle za skoraj 11 odstotkov. Foto: Srdjan Cvjetović

Odpuščanja so v družbi napovedali po tem, ko so sporočili, da so se prihodki povečali za tri odstotke na 84,2 milijarde evrov, dobiček iz poslovanja pa je padel za 7,2 odstotka na 5,9 milijarde evrov.