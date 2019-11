Demokrati po volitvah prevzeli večino v obeh domovih kongresa Virginije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po različnih delih ZDA so v torek zvečer potekale delne državne in lokalne volitve, pri katerih sta bila v ospredju zanimanja spopada za guvernerski položaj v konservativnih državah Kentucky in Misisipi. V Misisipiju je republikanec Tate Reeves pričakovano premagal demokrata Jima Hooda.

Presenečenje pa se je zgodilo v Kentuckyju, kjer je demokrat Andy Beshear dobil 5.000 glasov več od republikanskega guvernerja Matta Bevina. Ta sicer govori o volilnih nepravilnostih in poraza ne priznava.

Trump jima je zabičal, da morata zmagati

Foto: Reuters Ameriški predsednik Donald Trump je nastopil v podporo republikancema v obeh državah. "Če zmagaš, bodo mediji rekli, da to ni nič posebnega. Če izgubiš, pa bodo rekli, da je Trump doživel največji poraz v svetovni zgodovini. Ne smeš dovoliti, da se to zgodi," je v ponedeljek zvečer Bevinu na zborovanju zabičal Trump.

Po Bevinovem porazu republikanci že pojasnjujejo, da to nima nič opraviti s Trumpom, ker je bil Bevin izjemno nepriljubljen guverner. "Predsednik ga je dobesedno potegnil čez ciljno črto in mu pomagal k boljši kampanji od pričakovane," je zagotovil šef Trumpove kampanje Brad Parscale.

Če bo zmagal Beshear, bo nasledil očeta

Tiskovna agencija AP si tokrat ni upala razglasiti zmagovalca, ker ima demokrat prednost "le" 5.000 glasov pri več kot 1,4 milijona oddanih glasovnic. Če ne bo večjih zapletov, bo Beshear zasedel položaj, ki ga je leta 2015 zaradi omejitve mandata zapustil njegov oče, prav tako demokrat Steve Beshear.

Demokratske zmage po Virginiji napovedujejo, da se je ta konservativna država zaradi širitve predmestij prestolnice Washington z demokratskimi volivci zdaj dokončno utrdila v demokratskem taboru. "Prišel sem, da vam naznanim, da je danes, 5. novembra 2019, Virginija uradno postala modra," je dejal demokratski guverner Virginije Ralph Northam, pri čemer je mislil na modro demokratsko strankarsko barvo v nasprotju z rdečo republikansko.

V globoko republikanskem Misisipiju, kjer je Trump leta 2016 premagal Hillary Clinton z 28 odstotki prednosti, je republikanec Tate Revves v boju za guvernerski položaj ugnal demokrata Jima Hooda z manj kot šestimi odstotki glasov. Izidi kažejo, da se je prednost republikancev v predmestjih zmanjšala.

V New Jerseyju slavili demokrati

Volitve v državni kongres so imeli tudi v New Jerseyju, kjer so demokrati tudi zaradi Trumpove nepriljubljenosti pometli z republikansko konkurenco.

V New Jerseyju so volivci na referendumu med drugim tudi obdavčili oddajanje stanovanj prek spletne strani Airbnb, v demokratskem Tucsonu v Arizoni pa so zavrnili razglasitev mesta zavetišča za nezakonite priseljence. Demokratski mestni svet je bil proti pobudi, v strahu, da ostanejo brez zveznega denarja, dokler bo v Washingtonu na oblasti Trump.