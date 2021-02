Deli zahodne Evrope v primežu snega in mraza

Deli zahodne Evrope so se ta konec tedna znašli v primežu snežne nevihte in hudega mraza, ki povzročata predvsem težave v prometu. Na Nizozemskem so oblasti izdale rdeče opozorilo, v delih Nemčije pa prihaja do motenj v železniškem prometu. V Veliki Britaniji pa so v pripravljenosti zaradi nevihte Darcy, ki prinaša veliko snega in mraza.

Nizozemska je od sobote zvečer v primežu snežne nevihte, zaradi česar so oblasti za danes izdale rdeče opozorilo zaradi močnega sneženja in vetra za vso državo, kar je prvič v zadnjih devetih letih. V pričakovanju močnih sunkov vetra do 90 kilometrov na uro in snežnega meteža z nanosi do 20 centimetrov snega, ki bi lahko povzročili težave v prometu in slabo vidljivost, je vlada državljane pozvala, naj ostanejo doma, navaja STA.

Zaprli bodo vse centre za testiranje na novi koronavirus

Železniški promet bo potekal v zelo omejenem obsegu. Z osrednjega letališča Schiphol so sporočili, da bo morda prihajalo do zamud v letalskem prometu. Zdravstvene oblasti pa so sporočile, da bodo zaprli vse centre za testiranje na novi koronavirus. Osrednje veletrgovine so odpovedale dostavo hrane. Prav tako so odpovedane vse profesionalne nogometne tekme. Mestne oblasti v Amsterdamu pa so se odločile zapreti vse rečne kanale, da bi jih lahko v prihodnjem tednu uporabljali za drsanje, piše STA.

Hud mraz s temperaturami do 10 stopinj pod lediščem in sneg v prihodnjih dneh pričakujejo tudi v sosednji Belgiji, kjer že danes sneži.

V Nemčiji motnje v železniškem prometu

Tudi v Nemčiji se pripravljajo na obilne snežne padavine in nizke temperature. Na zahodu države zaradi snežnih zametov že prihaja do motenj v železniškem prometu. V zveznih deželah Severno Porenje - Vestfalija in Spodnja Saška so davi odpovedali več vlakov. Na številnih mestih so bili poškodovani nadzemni električni vodi, med drugim med mestoma Duisburg in Essen, je povedal predstavnik nemških železnic, piše STA.

Po navedbah policije so od sobote po vsem Severnem Porenju - Vestfaliji zabeležili 222 prometnih nesreč. Reševalne ekipe so v pripravljenosti zaradi opozoril vremenoslovcev pred ekstremnimi vremenskimi razmerami, ki jih lahko pričakujejo v več delih Nemčije. Snežne padavine v osrednjem delu države je pričakovati vse do noči na ponedeljek, zaradi česar bi lahko prišlo do zapor cest in železniških prog, povzema STA.

Na Otoku se pripravljajo na snežno nevihto Darcy

Na Otoku so v pripravljenosti zaradi snežne nevihte Darcy, ki naj bi s snežno odejo do 30 centimetrov in hudim mrazom iz Rusije prizadela predvsem jugovzhodni del Anglije, zaradi česar pričakujejo prometni kaos. Tudi ponekod na severu Škotske pričakujejo, da se bodo temperature spustile do minus 10 stopinj Celzija. Oblasti so izdale rumeno opozorilo za celotno Veliko Britanijo, je po pisanju STA poročal londonski časnik The Sun.