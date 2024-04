V padcu dela konstrukcije gradbenega žerjava v mestu Fort Lauderdale v ZDA je v četrtek popoldne umrl delavec, še tri osebe so bile poškodovane.

V središču mesta Fort Lauderdale na Floridi, ki je 50 kilometrov oddaljen od Miamija, je včeraj okoli 16.30 na cesto padel del kovinske konstrukcije gradbenega žerjava z bližnjega gradbišča.

Del žerjava je v času popoldanske prometne konice padel na osebni avtomobil na mostu in ga skoraj prepolovil. Voznica kljub temu ni bila težje poškodovana. Voznik drugega vozila, ki je utrpelo večjo poškodbo sprednjega dela, je za televizijo CBS News dejal: "Ko sem peljal po mostu na tretji aveniji sem nad avtomobilom zagledal ogromen moder predmet in silovito zavrl. Nato je del konstrukcije žerjava padel na sprednji del mojega vozila." Domačin Mark Cerezin je dodal, da se je vse dogajalo kot v počasnem posnetku. Del žerjava se je z njegovega avtomobila odbil v zrak in pristal na drugem avtomobilu. "Nisem mogel verjeti, da sem še živ," je dejal voznik tesle.

Ko je izstopil iz avtomobila, je videl krvavečo žensko in ji iz majice naredil kompresijsko obvezo.

"Bilo je kot v grozljivki"

Prve trenutke po tragediji je s kamero zabeležila voznica Valeriia Becher, ki je bila v neposredni bližini. V avtomobilu je bila s partnerjem, sestro in šestletno hčerjo. "Bilo je kot v grozljivki. Del konstrukcije je padal kot papir," je za CBS News dejala Becherjeva.

Dve osebi, ki sta bili v nesreči poškodovani, so odpeljali v bližnjo bolnišnico. Tretja oseba je zdravljenje zavrnila. Identitete umrlega delavca, ki je padel skupaj z delom žerjava, še niso razkrili.

Policisti so poudarili, da bi bile lahko posledice nesreče še hujše, saj se je tragedija zgodila v času prometne konice. Zaradi odstranjevanja posledic nesreče, ki je poškodovala tudi cestišče mostu, je bil promet dalj časa prekinjen.