Dalmacijo prizadelo hudo neurje

Območje Splita in srednje Dalmacije je sinoči prizadelo hudo neurje z močnimi sunki vetra. Veter, ki je v sunkih dosegal tudi do 119 kilometrov na uro, je na kopnem ruval drevesa, na morju pa je povzročal visoke valove, tako da je v osrednjem delu Dalmacije nasedlo več ladij.

Močan veter je območje prizadel v petek zvečer med 22. uro in polnočjo. Nacionalni urad za iskanje in reševanje na morju je sprejel okoli 130 prijav o nasedlih plovilih, ni pa podatkov, da bi bile kakšne žrtve.

Na območju Splita in Solina je močan veter lomil in ruval drevesa, da so padala na ceste, pa tudi na parkirana vozila. Veter je bil tako močan, da so se ponekod zrušili tudi električni drogovi, odkrivalo je strehe. Na območju Trogirja je občasno zmanjkovalo električne energije.

Portal index.hr navaja, da je to bila najhujša nevihta letošnjega poletja. Na delu so še vedno številni gasilci.