Da bi prejeli odmerek cepiva, sta se preoblekli v starki

Ženski v Orlandu na Floridi so v sredo ujeli, ko sta z goljufijo želeli prejeti odmerka cepiva proti koronavirusu.

45-letna Olga Monroy-Ramirez in 35-letna Vivian Monroy sta se preoblekli v starejši osebi, nadeli sta si rokavice, pokrivala in očala. Želeli sta namreč prejeti že drugi odmerek cepiva proti koronavirusu, vendar so ju, ob pregledu dokumentov, razkrinkali.

Zdravniškemu osebju v bolnišnici ni jasno, kako sta ženski uspeli prejeti prvi odmerek cepiva, saj v tem okrožju cepijo zgolj starejše od 64 let, poroča Reuters.

Ženski cepiva nista prejeli, sta pa bili pa s strani lokalne policije opozorjeni, da kršita zakon.