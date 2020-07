V Braziliji, Kolumbiji in Mehiki je bilo v četrtek znova rekordno število okužb in smrti zaradi novega koronavirusa. Okuženi brazilski predsednik Jair Bolsonaro še naprej kljubuje ukrepom za zajezitev pandemije covid-19 in se brez zaščitne maske pogovarja z mimoidočimi, poroča STA.

V Braziliji so v četrtek potrdili skoraj 60 tisoč novih okužb z novim koronavirusom, kar je drugo največje število v tej državi do zdaj. Zaradi koronavirusne bolezni je v zadnjem dnevu umrlo več kot 1300 ljudi.

Rekord so imeli sicer v sredo, ko so po podatkih brazilskega ministrstva za zdravje potrdili 67.860 novih okužb z novim koronavirusom. Ti podatki kažejo, da epidemija v tej državi še zdaleč ni pod nadzorom, poroča STA.

Skupno so v Braziliji potrdili skoraj 2,3 milijona okužb z novim koronavirusom, zaradi covid-19 je umrlo več kot 84 tisoč ljudi, s čimer se država uvršča na drugo mesto, takoj za ZDA.

Foto: Reuters

Na motorju brez čelade

A brazilski predsednik, ki je tudi sam okužen, še naprej kljubuje ukrepom za zajezitev pandemije. Kot je razvidno s fotografij, ki so jih objavili mediji, se je 65-letni Bolsonaro v četrtek vozil z motorjem brez čelade ter se brez zaščitne maske v bližini svoje rezidence pogovarjal z mimoidočimi, ki prav tako niso nosili mask. Na Facebooku je v četrtek zapisal, da se dobro počuti, a je "malo pod stresom, ker je zaprt", poroča STA.

Rekord tudi v Mehiki

O rekordnem številu novih primerov poročajo tudi iz Mehike. V četrtek so jih potrdili več kot 8400, kar je največ v enem dnevu od začetka epidemije v tej državi. Skupno so v Mehiki do zdaj potrdili 370.712 okužb z novim koronavirusom, zaradi covid-19 pa je umrlo skoraj 42 tisoč ljudi, med njimi 718 v zadnjih 24 urah.

Mehika je po številu smrtnih žrtev covid-19 na četrtem mestu na svetu, za ZDA, Brazilijo in Veliko Britanijo.

Razmere se vse bolj zaostrujejo tudi v Kolumbiji, kjer so v četrtek potrdili 315 smrtnih žrtev v enem dnevu, kar je največ do zdaj. Prejšnji teden je v tej državi v povprečju umrlo 206 ljudi na dan. V Kolumbiji, ki ima 50 milijonov prebivalcev, je sicer zaradi novega koronavirusa do zdaj umrlo skoraj 7700 ljudi, potrdili so več kot 226.000 okužb, poroča STA.