Clintonova ostro nad Sandersa: Nihče ga ne mara, nihče noče delati z njim

"V kongresu je bil dolga leta. Podpiral ga je le en senator. Nihče ga ne mara, nihče noče delati z njim in ničesar ni dosegel. Je karierni politik, vse so zgolj neumnosti in res mi je žal ljudi, da so se pustili pretentati," je dejala Clintonova v dokumentarnem filmu.

Kritike Clintonove so del novega dokumentarca spletne televizije Hulu, ki bo v soboto predvajan na filmskem festivalu Sundance. Pred tem je za promocijo dokumentarca šel v objavo intervju s Clintonovo, iz katerega je razvidno, da nekdanja zvezna senatorka iz New Yorka še ni pozabila dvoboja s Sandersom za nominacijo demokratske stranke leta 2016, piše STA.

Sanders nenadoma vstopil v igro

V stranki naj bi bilo sicer že vse dogovorjeno, da jo bodo promovirali za vstop v zgodovino kot prvo žensko nosilko strankarske liste ene od največjih strank na ameriških volitvah. Postala naj bi prva predsednica ZDA, ki so pred tem imele prvega temnopoltega predsednika ZDA, Baracka Obamo, še piše STA.

Nato pa je nenadoma Sanders napovedal, da se bo tudi sam potegoval za strankarsko nominacijo demokratov, čeprav je bil dotlej neodvisen. Sanders je nepričakovano požel veliko podpore pri strankarski bazi in med levico, ki si je želela resničnih, ne le kozmetičnih sprememb, ki bi jih prinesla izvolitev Clintonove, še piše STA. Foto: Reuters

Sanders je krepko podaljšal pot Clintonovi do zmage, ruski hekerji pa so z objavo ukradenih informacij dokazali, da strankarski vrh podpira Clintonovo in ne Sandersa. To je bilo presenečenje zgolj za njegove podpornike, ki so do konvencije verjeli, da lahko senator zmaga, čeprav je imela Clintonova podporo več kot dovolj delegatov za zmago.

Clintonova, ki jo je potem na predsedniških volitvah porazil Trump, za poraz krivi številne, med drugim ruske hekerje, nekdanjega direktorja FBI Jamesa Comeyja in odnos Amerike do žensk, vendar nosi bolečino tudi zaradi Sandersa.

Ga bo podprla proti Trumpu?

Zamera je tako huda, da Clintonova ni pripravljena brez zadržkov podpreti Sandersa na predsedniških volitvah niti proti Trumpu. Kot je dejala, se glede tega še ne bo izrekala, saj da so še vedno v obdobju primarnih volitev. Kasneje pa je v tvitu poudarila, da je "prioriteta za državo in svet umakniti Trumpa" in da bo storila vse za podporo predsedniškega kandidata demokratov, piše STA.

Sanders je trenutno spet v sporu z demokratsko predsedniško kandidatko. To je senatorka iz Massachusettsa Elizabeth Warren, ki trdi, da ji je kolega rekel, da ženska ne more premagati republikanca Donalda Trumpa na volitvah. Sanders trdi, da tega ni izjavil. Clintonova pa pravi, da ta zadnji spor kaže na vzorec obnašanja Sandersovega volilnega štaba do protikandidatk, še piše STA.

