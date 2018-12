Cerar v ZDA: Odnosi so zamrli, to je treba popraviti

Demokratska senatorka Amy Klobuchar iz Minnesote, ki se odloča o predsedniški kandidaturi leta 2020, bo po ministrovih besedah v kongresu ustanovila skupino prijateljstva s Slovenijo, ki ji bo tudi sopredsedovala. Poleg nje je trenutno v kongresu še en politik slovenskega rodu, in sicer republikanec iz Arizone Paul Gosar, ki je prav tako kot Klobucharjeva na vmesnih volitvah v začetku novembra osvojil nov mandat, sicer v predstavniškem domu.

S Pompeom tudi o arbitraži

Cerar je včeraj slovenskim dopisnikom zagotovil, da si bo na položaju ministra prizadeval za intenzivnejše odnose z ZDA, saj si želi močnejših ameriških investicij v Sloveniji. Pompeu tako med drugim želi sporočiti, da smo del istega civilizacijskega kroga držav (EU, ZDA), ki delijo demokratične vrednote in vladavino prava - ne glede na to, da se na trenutke, tako kot v zadnjem obdobju, "včasih ne sporazumevamo najbolje".

S Pompeom se bosta na srečanju verjetno dotaknila razmer na Zahodnem Balkanu, Cerar pa pri tem namerava omeniti tudi arbitražo. "Kot pogosto pravim, je to, da naša sosednja država ne spoštuje vladavine prava, izredno slab signal za celotno regijo Zahodnega Balkana. Ne nazadnje tudi za EU, kajti mnogi sogovorniki od Makedonije, Bolgarije, Albanije in Srbije neposredno povedo - govorim o najvišjih politikih - kako lahko EU pričakuje, da bomo mi v procesu približevanja spoštovali pravno državo, če pa članica EU - mišljena je seveda Hrvaška - neposredno krši oziroma ne izvaja arbitražne odločbe."

Cerar: Slovenija je verodostojna članica Nata

Govora bo tudi o gospodarskem sodelovanju med državama ter o slovenskih pogledih na prihodnost EU tako v odnosu do soseščine, Rusije, Irana, Bližnjega vzhoda, pa tudi o tem, kakšna je vloga Slovenije znotraj EU in zveze Nato. Kot je napovedal, bo Pompeu zagotovil, da je Slovenija verodostojna članica Nata in bo naredila več za obrambo, ker to mora storiti zaradi lastne varnosti, ne le partnerstva v Natu.

Cerar je sicer priznal, da so zaradi krize odnosi nekoliko zamrli, sedaj je po njegovih besedah treba zadeve izboljšati, da bodo v Slovenijo prihajali visoki državniki. "Na tem delamo ponovno tudi z ZDA."