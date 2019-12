Če želite k zdravniku, morate na kolena #foto

This is gold. A clinic in Poland was renovated and patients now sign in like: pic.twitter.com/MoO83MgG4l — Exen 🇵🇱 (@Exen) December 16, 2019

Pacienti, ki se želijo v poljskem mestu Krakov naročiti na zdravniški pregled, morajo biti, če se malo pošalimo, vsaj malo gibčni, saj morajo narediti počep ali pa iti na kolena. Odprtina pod oknom za naročanje je namreč postavljena veliko nižje, kot je običajno.

Kot poročajo poljski mediji, so okenca postavljena na to višino zato, da do njih lažje dostopajo invalidi. Pri poljskem mediju Super Express so za komentar prosili tudi odgovorne v bolnišnici, vendar so ti zavrnili komentar.