"Če želi Evropa preživeti, se moramo oborožiti. Besede niso dovolj."

"Poljsko predsedstvo ne bo odločalo o tem, ampak toplo pozivam vse, da nehamo razmišljati rutinsko. Če želi Evropa preživeti, se mora oborožiti," je v nagovoru evropskim poslancem v Strasbourgu povedal Tusk, čigar država je 1. januarja prevzela polletno predsedovanje Svetu EU.

Tusk podpira povečanje izdatkov za obrambo

Glede pozivov novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bi morale članice zveze Nato za obrambo namenjati pet odstotkov bruto domačega proizvoda, kar podpira tudi Varšava, je dejal, da je treba "radikalno povečati izdatke za obrambo". Poudaril je, da jih je treba povečati zdaj in da to ne bo potrebno za vedno.

Evropa mora namreč po Tuskovem mnenju prevzeti odgovornost za svojo lastno varnost. Prav tako mora znova verjeti, da je lahko enako močna kot največje svetovne velesile, kot so ZDA in Rusija.

"Evropa je bila in vedno bo velika," je še povedal v posrednem odzivu na Trumpov predvolilni slogan, da bo Ameriko znova naredil veliko.

"Besede niso dovolj"

Različni vidiki evropske varnosti so v ospredju polletnega predsedovanja Varšave Svetu EU, med njimi sta zunanja in notranja varnost. Poljski premier je spregovoril tudi o informacijski, ekonomski in energetski varnosti.

Na področju ekonomske varnosti se je zavzel za "veliko kampanjo deregulacije". Konkurenčnost evropskega gospodarstva pa je po njegovih besedah odvisna tudi od energetske varnosti.

"Lepo je ves čas govoriti o energetski varnosti, a besede niso dovolj," je poudaril. Pozval je k ponovnemu pregledu evropskih zakonodajnih aktov, vključno s tistimi v okviru evropskega zelenega dogovora, in k spremembi pravil, ki morda povzročajo "izjemno visoke cene energije".

Pri prehranski varnosti pa je poljski premier menil, da je treba okoljsko prijazno kmetovanje motivirati s spodbudami in ne s kaznimi. Uporabiti je treba zdravo pamet, je dejal.