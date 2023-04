Bruselj in pet članic EU z dogovorom o žitu iz Ukrajine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska komisija in pet držav članic EU, ki ležijo v bližini Ukrajine, je doseglo politični dogovor glede prevelikih količin žita iz Ukrajine, je na Twitterju sporočil podpredsednik komisije Valdis Dombrovskis. Napovedal je, da bodo omejili uvoz štirih žit in zagotovili finančno pomoč državam. Te pa bodo odpravile prepoved uvoza žita iz Ukrajine.

"Z veseljem sporočam, da smo dosegli politični dogovor glede uvoza ukrajinskih kmetijskih proizvodov v EU. S petimi članicami in Ukrajino smo se dogovorili, kako se bomo soočili z razmerami," je v videu, objavljenem na Twitterju, dejal Valdis Dombrovskis. Gre za Poljsko, Slovaško, Madžarsko, Romunijo in Bolgarijo, ki so se zaradi velikih količin uvoženega žita iz Ukrajine znašle v težavah.

Napovedal je, da bo komisija predlagala izredne zaščitne ukrepe za štiri najbolj občutljive kmetijske proizvode. To so pšenica, koruza, oljna ogrščica in sončnična semena.

Kot so že pred dogovorom pojasnili viri pri EU, ta ukrep pomeni, da bi bilo mogoče proizvode v peterico članic uvoziti zgolj, če bi bilo blago namenjeno v druge članice ali tretje države.