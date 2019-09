Bodo nemški volivci Merklovi zadali nov udarec?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izidi nedeljskih deželnih volitev na Saškem in v Brandenburgu bodo vplivali tudi na nemško zvezno politiko. Na fotografiji nemška kanclerka Angela Merkel. Foto: Reuters

V nemških zveznih deželah Saška in Brandenburg so danes deželne volitve. Volilni izidi bi lahko resno zamajali nemško zvezno vlado v Berlinu. Glede na javnomnenjske ankete med strankami se zelo dober izid napoveduje skrajno desni Alternativi za Nemčijo (AfD), ki je v omenjenih zveznih deželah zmagala že na majskih evropskih volitvah.

Javnomnenjske raziskave so v tednih pred volitvami pokazale, da se AfD v obeh deželah krepi in da bo na deželnih volitvah morda celo premagala tamkajšnji vladajoči stranki, Krščansko-demokratsko unijo (CDU) z ministrskim predsednikom Michaelom Kretschmerjem na Saškem in socialdemokrate (SPD) z ministrskim predsednikom Dietmarjem Woidkejem v Brandenburgu.

AfD v javnomnenjskih anketah diha za vrat krščanskim in socialnim demokratom

Anketa, ki jo je tabloid Bild objavil malo pred glasovanjem, je nato pokazala na manjši upad podpore AfD, a je stranka še vedno precej izenačena oziroma blizu vladajočima strankama. Glede na omenjeno anketo imata v Brandenburgu tako AfD kot SPD 21 odstotkov podpore. Na Saškem ima CDU štiri odstotne točke prednosti pred AfD. CDU bi po tej anketi v nedeljo dobila 29 odstotkov, AfD pa 25 odstotkov glasov. Podpora preostalim strankam v obeh deželah medtem nakazuje precejšnje težave pri oblikovanju tamkajšnjih vlad.

Velika črno-rdeča vladna koalicija pod vodstvom Merklove je trenutno precej šibka, morebitna zmaga AfD pa bi lahko pripeljala tudi do padca vlade. Foto: Reuters

V Brandenburgu je na primer CDU podpora upadla na 17 odstotkov. Levica in Zeleni bi tam dobili 15 oziroma 14 odstotkov glasov. Takšen izid volitev bi pomenil, da SPD in Levica, obe trenutno skupaj vladata v deželi, ki obkroža prestolnico Berlin, ne bi mogli več oblikovati vladne koalicije.

Bodo volivci zadali nov udarec Merklovi in njeni vladi?

Na Saškem, ki je na čelu z Dresdnom ključna gospodarska sila na vzhodu Nemčije, bi SPD zbrala poraznih osem odstotkov glasov, Levica in Zeleni pa 15 oziroma 11 odstotkov. To pomeni, da trenutno vladajoči stranki CDU in SPD tudi na Saškem ne bi več mogli oblikovati vlade.

Nobena stranka za zdaj ni pripravljena sodelovati z AfD, tudi če bi ta zmagala. Njeno priljubljenost na Saškem in v Brandenburgu je verjetno mogoče pripisati predvsem dejstvu, da se tamkajšnji volivci tako kot večina preostalih Nemcev na nekdaj komunističnem vzhodu države počutijo kot drugorazredni državljani.

Volilni rezultat SPD in CDU bo močno vplival tudi na nemško zvezno politiko. Velika črno-rdeča vladna koalicija pod vodstvom kanclerke Angele Merkel je namreč že zdaj precej šibka, nov uspeh AfD pa bi ji zadal dodaten udarec.