Bo dogovor med Združenim kraljestvom in EU padel v vodo?

"Še vedno obstajajo možnosti za dogovor," je danes v nemškem bundestagu povedala Merklova. Posvarila je, da "ne smemo ogroziti celovitosti enotnega trga", navaja STA. "Mislim, da jutri še ne bomo vedeli, ali smo bili uspešni ali ne. Tega ne morem obljubiti, a še vedno si prizadevamo za to," je poudarila kanclerka, katere država trenutno predseduje Svetu EU.

Pogoje, ki zanje ne bodo sprejemljivi, bodo zavrnili

Poudarila je, da mora EU ohraniti svoje skrajne meje v pogajanjih. Dejala je, da bodo pogoje, ki zanje ne bodo sprejemljivi, zavrnili, tudi če bi to pomenilo konec pogajanj brez dogovora o prihodnjih odnosih. Izpostavila je tudi pomen enakih konkurenčnih pogojev. "Ne moremo kar reči, da o tem ne bomo govorili," je povedala Merklova. Dodala je, da "bomo v nasprotnem primeru končali nepravične konkurenčne pogoje", še piše STA.

Foto: Reuters

Pogajanja o prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom se bodo nadaljevala danes zvečer s srečanjem britanskega premierja Borisa Johnsona in predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen. Na srečanju v Bruslju bosta pregledala razlike, ki ostajajo na treh ključnih področjih. To so enaki konkurenčni pogoji, ribištvo in upravljanje sporazuma.

Čas za sklenitev dogovora se zdaj res izteka. Sporazum, če bo dosežen, je treba namreč še ratificirati, preden se čez tri tedne izteče prehodno obdobje, v katerem je Združeno kraljestvo še vedno del notranjega trga in carinske unije. Če dogovora ne bo, bodo trgovinski odnosi med EU in Združenim kraljestvom temeljili na pravilih Svetovne trgovinske organizacije (WTO), še piše STA.