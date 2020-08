Blizu meje s Slovenijo umrl 21-letni motorist, ki se je ujel v žičnato past

Hrvaška policija še zmeraj preiskuje okoliščine tragedije, v kateri je prejšnjo nedeljo umrl 21-letni motorist na gozdni poti v Jelenju nedaleč od meje s Slovenijo. Tamkajšnji prebivalci trdijo, da je šlo za past in da je nesrečni fant pri vožnji motorja za kros naletel na žico, zavezano za drevesa in napeto čez gozdno pot.

Oče umrlega fanta je za hrvaške medije dejal, da se je 21-letnik prejšnjo nedeljo s prijatelji peljal z motorjem za kros v gozdu, kot so to pogosto počeli tudi prej. Prijatelj, ki je peljal pred nesrečnim fantom po gozdni poti, po kateri lahko peljejo tudi avtomobili, je pravočasno zagledal žico v višini glave in se pasti izognil, medtem ko je 21-letnika žica vrgla z motorja in ga hudo poškodovala po vratu, poroča STA.

Župan pozval prebivalce, naj se vzdržijo samostojnih potez in aktivnosti

Foto: Matej Leskovšek Zdravniško pomoč je dobil na kraju dogodka, a pozneje umrl zaradi hudih poškodb, je na svoji spletni strani potrdila Policijska uprava primorsko-goranska. Kot so dodali, kriminalisti nadaljujejo preiskavo vseh okoliščin dogodka, ki se je zgodil v nedeljo zvečer.

Župan občine Jelenje Robert Marčelja je po nesreči v sporočilu za javnost, objavljenem na spletni strani občine, pozval vse prebivalce, naj se vzdržijo samostojnih potez in aktivnosti, ki bi lahko pripeljale do podobne tragedije. Kot je poudaril, kljub premoženjsko-pravnim težavam in nesoglasjem vedno obstaja način, da se težave uredijo brez ogrožanja tistih, ki obiskujejo gozdove, poroča STA.

Pojasnil je, da so v naravi ob koncih tedna številni pohodniki, kolesarji, motoristi, rekreativni športniki in lovci. Vse prebivalce je pozval, naj obvestijo občino, če vedo za še kakšne lokacije, kjer so napete žice.

Številne pasti po gozdu

Na Hrvaškem je bilo večkrat slišati pritožbe krajanov glede obnašanja voznikov motorjev za kros v gozdu, predvsem zaradi škode, ki naj bi jo povzročili na gozdnih poteh in stezah ter pašnikih, a tudi zaradi nevarnosti nepričakovanih "bližnjih srečanj" z drvečimi motoristi.

Foto: PU Maribor

Po drugi strani so ljubitelji vožnje z motorji v naravi opozarjali na številne pasti, ki jih srečujejo v gozdu, ne samo žico, temveč tudi lesene in kovinske konice, na katerih si poškodujejo pnevmatike in tvegajo poškodbe zaradi padcev. Med tistimi, ki se z motorji vozijo po hrvaških gozdovih, so tudi Slovenci, so poročali hrvaški mediji, navaja STA.

Storilcu lahko tudi do 15 let zapora

Nedeljska nesreča je prav tako odprla vprašanje pomanjkljivosti hrvaške zakonodaje, ki ne ureja vožnje motorjev za kros in podobnih vozil v gozdu, kot je to določeno za kolesarje, poroča STA.

Če bo policija ugotovila, da je 21-letnik umrl zaradi žice, namenjene motoristom, bo storilec lahko obtožen kaznivega dejanja ogrožanja splošne varnosti. V tem primeru mu grozi od tri do 15 let zapora. Če tega ni storil namenoma, je predvidena kazen do osem let zapora, danes piše Jutarnji list. Kot dodaja, se premoženja, tudi če bi šlo za žico v zasebnem gozdu, ne sme zavarovati na način, ki ogroža življenja drugih ljudi.