Nekdanji nemški kancler Schröder se umika iz nadzornega sveta Rosnefta

Gerhard Schröder je bil kancler med letoma 1998 in 2005. Nato je prevzel položaje v ruskih energetskih podjetjih Rosneft in Gazprom ter pri plinovodih Severni tok 1 in 2. Foto: Reuters

Nekdanji nemški kancler Gerhard Schröder bo zapustil nadzorni svet ruske naftne družbe Rosneft, so danes sporočili iz koncerna. Schröder, ki je bil vodja nadzornega sveta, je sporočil, da ne more podaljšati mandata v tem organu, so še sporočili, pri čemer drugih podrobnosti niso navedli.

Iz Rosnefta so sporočili, da sta Schröder in izvršni direktor Severnega toka 2 Matthias Warnig družbo obvestila, da je "nemogoče podaljšati njun mandat v nadzornem svetu", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zapreti mora pisarno v nemškem parlamentu

78-letni Schröder je bil zaradi svojih povezav z Rusijo tarča ostrih kritik, med drugim zato, ker se po začetku ruske invazije na Ukrajino ni odrekel položajem v ruskih energetskih podjetjih. V Nemčiji je bil zaradi tega v četrtek ob del svojih privilegijev. Zapreti bo namreč moral svojo pisarno v nemškem parlamentu.

Evropski parlament pa je v četrtek z veliko večino podprl sankcije EU proti Schröderju zaradi njegovih poslovnih in političnih vezi z Rusijo. V izglasovani resoluciji so evropski poslanci Schröderja in tudi druge nekdanje evropske politike pozvali, naj odstopijo s položajev v ruskih podjetjih.

