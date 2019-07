Festival v španski Pamploni: biki letos nabodli osem ljudi #foto #video

V španski Pamploni se danes zaključuje znameniti festival San Fermin, na katerem se je več sto ljudi vsako jutro od pretekle nedelje do danes podalo na tek pred biki. Te živali so letos na rogove nabodle osem ljudi, še 27 pa so jih morali zaradi poškodb prepeljati v bolnišnico.

Danes so bili nabodeni trije moški, med njimi 25-letni Španec in Avstralca, stara 27 in 30 let. Biki, ki lahko tehtajo tudi več kot 600 kilogramov, so jih z rogovi zadeli v roko in nogo. Še dva udeleženca teka so zaradi poškodb odpeljali v bolnišnico, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na preteklih letošnjih tekih, ki so dolgi okoli 850 metrov, je bilo nabodenih še pet drugih udeležencev. Na vseh osmih tekih so morali zaradi zlomov in drugih poškodb v bolnišnico prepeljati še 27 ljudi. Okoli 500 so jih medtem po navedbah Rdečega križa oskrbeli na kraju.

Več sto tisoč obiskovalcev

Tradicionalni festival, ki v mesto z 200.000 prebivalci vsako leto privabi več sto tisoč ljudi, se bo zaključil s slovesnostjo opolnoči.

Lani je bilo v tekih pred razjarjenimi živalmi poškodovanih skupno 42 ljudi, med njimi je dva nabodel bik. Odkar prirejajo festival od začetka 20. stoletja je na ulicah Pamplone umrlo 15 ljudi. Zadnjo smrtno žrtev so zabeležili leta 2009.

Začetki festivala, ki je posvečen zavetniku španske avtonomne pokrajine Navara svetemu Ferminu, segajo v srednjeveške čase, prepleta pa bikoborbe, verske procesije, koncerte in zabave.

Na ulice tudi borci za pravice živali

Festivalu sicer nasprotujejo številne organizacije za pravice živali. Tudi letos so se pred začetkom festivala na ulicah Pamplone zbrali aktivisti, ki so simbolno s sulicami v hrbtu ležali po tleh in s tem opozarjali na nehumano ravnanje z biki. Živali namreč zvečer v areni ubijejo bikoborci.