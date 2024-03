Parlament BiH je v petek po hitrem postopku sprejel zakon o preprečevanju nasprotja interesov, s čimer je izpolnil še enega od ključnih pogojev za začetek pristopnih pogajanj z EU. Oblasti v BiH v pričakovanju odločitve iz Bruslja o začetku pogajanj še vedno niso sprejele zakona o sodiščih BiH in tehničnih sprememb volilnega zakona.

Zakon o preprečevanju nasprotja interesov sta v petek po hitrem postopku potrdila oba domova parlamenta, v takšni obliki, kot ga je v sredo po večmesečnem usklajevanju sprejel svet ministrov BiH, poročajo mediji v Bosni in Hercegovini.

Novi zakon v primerjavi s prejšnjim predvideva poostren nadzor nad premoženjem ter dodatnimi dejavnostmi funkcionarjev v državnih organih in njihovih sorodnikov.

Predlog zakona podrobneje določa tudi obveznosti nosilcev javnih funkcij in ustanovitev posebne komisije, ki bo odločala o nasprotju interesov.

BiH mora izpolniti 14 pogojev

Zakon o nasprotju interesov je med 14 pogoji oz. prednostnimi nalogami, ki ji mora BiH izpolniti za začetek pristopnih pogajanj z EU. O tem bo 21. marca odločal Evropski svet, ki bi takrat lahko določil tudi datum začetka pogajanj.

Oblasti v BiH so od zahtevanih reform doslej med drugim sprejele zakon o preprečevanju pranja denarja in dogovor o sporazumu z evropsko agencijo EU za mejno in obalno stražo (Frontex).

Država mora za izpolnitev pogojev za začetek pristopnih pogajanj sprejeti tudi zakon o sodiščih BiH, prav tako na sprejetje še vedno čakajo tehnične spremembe volilnega zakona, ki bi zagotovile integriteto volilnega postopka.

BiH je prošnjo za članstvo v EU vložila februarja 2016. Evropska komisija ji je nato leta 2019 postavila 14 pogojev, ki bi jih morali izpolniti za status kandidatke. Čeprav BiH pogojev še ni izpolnila, ji je EU decembra 2022 v luči vojne v Ukrajini vseeno podelila status kandidatke.