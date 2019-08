Biden na drugem soočenju prepričljivo odbijal napade tekmecev

Joe Biden je odbijal napade nekaterih protikandidatov in se še bolj kot do zdaj umeščal v politično sredino.

Joe Biden je odbijal napade nekaterih protikandidatov in se še bolj kot do zdaj umeščal v politično sredino. Foto: Reuters

Nekdanji ameriški podpredsednik Joe Biden se je v drugem delu drugega televizijskega soočenja demokratskih predsedniških kandidatov v Detroitu v sredo zvečer še bolj kot do zdaj umeščal v politično sredino in odbijal napade nekaterih od devetih protikandidatov na odru. V dvoboju s kalifornijsko senatorko Kamalo Harris je celo dobil zaveznico.

To je bila kongresnica s Havajev in vojaška veteranka Tulsi Gabbard, ki je mimogrede spomnila, da je Harrisova kot pravosodna ministrica Kalifornije zavrnila predložitev dokazov, ki bi oprostili obsojenega na smrt, dokler je v to ni prisililo sodišče. Opozorila je tudi, da je Harrisova zaradi uživanja marihuane zaprla 1.500 ljudi. Pravega odgovora senatorka na to ni imela, razen trditve, da je ponosna na svoje delo in da drugi ne govorijo resnice o njenem delu.

Biden še vedno vodi v vseh anketah med demokrati

Drugi del drugega televizijskega soočenja demokratskih kandidatov za predsedniško nominacijo se je v sredo začel s pričakovanim fokusom na Joeju Bidnu, ki še vedno vodi v vseh anketah med demokrati in edini med njimi v vseh anketah redno premaguje tudi republikanskega predsednika Donalda Trumpa.

Soočenje je bilo precej ostro, a tudi šaljivo in kandidati niso pozabili opozarjati na to, da je najpomembnejše najti nekoga, ki bo premagal Trumpa in ga spravil iz Bele hiše. Edina pomembna delitev med demokratskimi kandidati je sicer zdravstvena politika. Tudi v drugem delu drugega soočenja se je pokazal prepad med tistimi, ki bi odpravili zasebno zdravstvo, in večino, ki bi ga ohranila.

S političnega vidika je po ocenah analitikov zagovarjanje zasebnega zdravstva modro, saj ga premore več kot 200 milijonov Američanov, ki morda z njim niso povsem zadovoljni, vendar pa jih je strah, da bi ga izgubili v zameno za splošno zavarovanje, ki ga republikanci slikajo kot višek socializma in dolgih čakalnih vrst.

Vendar pa sta senatorja Elizabeth Warren in Bernie Sanders, ki sta v anketah pri vrhu, v torek vztrajala na stališču, da je treba zavarovati vse, ki živijo v ZDA, s splošnim sistemom oziroma tako imenovanim sistemom enega plačnika. Razen newyorškega župana Billa DeBlasia so bili ostali kandidati bolj ali manj naklonjeni ohranitvi zasebnega zdravstva.

Harrisova in Biden glede zdravstvene reforme na nasprotnih straneh

Biden je Harrisovi na napad konec junija odgovoril s kritiko njenega predloga zdravstvene reforme in dejal, da bo stal tri tisoč milijard dolarjev ter zahteval zvišanje davkov za srednji razred. Harrisova je kritike zavrnila in kritizirala Bidnovo vztrajanje pri reformi Baracka Obame, ki ji ni uspelo zavarovati vseh Američanov. Biden, Sanders, Warrenova in Harrisova bodo po soočenjih ostali v igri, preostali kandidati pa so si to skušali zagotoviti z opozarjanjem nase.

Bidna je tokrat poskušal napasti tudi senator iz New Jerseyja Cory Booker, ki je trdil, da je bil ključni razlog za poraz Hillary Clinton leta 2016 slaba volilna udeležba temnopoltih volivcev. Sam je prepričan, da bo z njim kot kandidatom veliko boljša. Julian Castro je bil na drugi strani najbolj goreč pri zagovarjanju pravic priseljencev. Biden se je tudi pri tem prerinil v sredino in dejal, da je razlika med tistimi, ki pridejo v ZDA iskat zatočišče, in tistimi, ki nezakonito prečkajo mejo.

Ameriški predsednik Donald Trump se je na Twitterju obregnil ob slabšo gledanost tokratnega soočenja. Foto: Reuters

Vsi demokratski kandidati so zagovarjali boj proti podnebnim spremembam, gospodarstvo, ki bo nudilo napredek vsem, ne le najbogatejšim, vsi so proti vojnam ter za boljše javno šolstvo in dostop do zdravstva za vse. Razprava je pogosto zašla v prepire o preteklih stališčih, na primer glede odnosa do kazenskega sistema. S politično korektnostjo obsedeni demokrati pa tudi kritizirajo Bidna, ker se je pred začetkom soočenja s Harrisovo pošalil, naj bo bolj prizanesljiva do njega kot na prvem soočenju.

Trump opozoril na slabšo gledanost tokratnega soočenja

Booker je kritiziral Bidna zaradi zakona o mamilih oziroma kazenske reforme, Biden pa mu je odvrnil, da je imel policijske škandale kot župan Newarka. Harrisova je Bidnu očitala sodelovanje z rasisti v senatu pred desetletji, Biden pa ji je vrnil s kritiko njenega dela na položaju pravosodne ministrice Kalifornije. Po ocenah poznavalcev je nastal vtis, da demokrati zapravljajo čas z zadevami, ki volivcev večinoma ne zanimajo.

Z Bidnom in Harrisovo so bili v sredo na odru še Booker, Gabbardova, Castro, de Blasio, poslovnež Andrew Yang, guverner države Washington Jay Inslee, zvezni senator iz Kolorada Michael Bennett in newyorška zvezna senatorka Kirsten Gillibrand. Torkovo soočenje si je po raziskavi agencije Nielsen ogledalo le 8,7 milijona ljudi. Prvi soočenji si je junija ogledalo 15,3 in 18,1 milijona ljudi. Zanesljiv gledalec teh soočenj pa je predsednik Trump, ki je na Twitterju opozoril na slabo gledanost in se pohvalil z blaginjo, ki jo je, kot je poudaril, prinesel Američanom.