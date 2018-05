Berlusconi lahko spet opravlja javne funkcije

Prepoved je bila za 81-letnega magnata še posebej grenka, saj je njegova desnosredinska koalicija zmagala s 36 odstotki prejetih glasov, a Berlusconi ni mogel upati na premiersko mesto.

Tudi sicer njegova koalicija ni mogla samostojno sestaviti vlade in pogajanja so se neuspešno vlekla praktično vse do tega tedna, dokler ni tudi po predlogu predsednika republike Sergia Mattarelle, da bi šla Italija znova na volišča, Berlusconi le popustil in dopustil možnost sestave koalicijske vlade med desničarsko Ligo in populističnim Gibanjem pet zvezd.

Pogajanja o skupnem programu

Vendar pa se obe stranki še vedno pogajata o skupnem programu in sestavi vlade in to bi morali Mattarelli predstaviti do ponedeljka. Če jima na koncu vendarle ne bo uspelo sestaviti vlade, bi to skoraj zagotovo pomenilo nove predčasne volitve, na katerih pa bi Berlusconi že lahko nastopil, povzema avstrijska tiskovna agencija APA.

A za zdaj si tako v Ligi kot v Gibanju pet zvezd prizadevajo, da se ta scenarija ne bi uresničil. To je v petek zvečer zagotovil tudi vodja gibanja Luigi Di Maio. Izrazil je optimizem, da bodo pogajanja prinesla pozitiven rezultat. Podobni signali prihajajo tudi iz Lige, še poroča APA.

Bo sklenjen dogovor o novem premierju?

Di Maiov zaupnik Vicenzo Spadafora je tudi zatrdil, da bi se že kmalu lahko dogovorili, kdo bo prihodnji premier. To bi lahko bil tudi neodvisni kandidat, je nakazal.

Vodja Lige Matteo Salvini je med drugim nakazal tudi težiščne točke programa prihodnje vlade: "Želimo opustiti pokojninsko reformo, zmanjšati davčne obremenitve in birokracijo, nameravamo tudi spodbuditi zaposlovanje. Zmanjšali bomo tudi zapravljanje javne blagajne in odpravili določene privilegije. Okrepiti nameravamo lokalno avtonomijo. Gibljemo se v tej smeri," je nakazal Salvini.

V prvi vrsti bodo poskrbeli tudi za to, da bo v Italijo prišlo manj migrantov in da bodo več tistih, ki si ne zaslužijo mednarodne zaščite, izgnali.