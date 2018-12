Barcelona: ob seji španske vlade napeto vzdušje, protestniki so se spopadli s policijo

Na začetku avenije La Rambla v središču mesta je regionalna policija malo pred začetkom seje španske vlade preprečila radikalnim protestnikom, da bi predrli policijski kordon nekaj metrov pred palačo Llotja de Mar, kjer se sestaja vlada.

VIDEO: Catalan pro-independence groups blocked roads in Barcelona Friday to protest a planned cabinet meeting in the city chaired by a Spanish Prime Minister Pedro Sanchez pic.twitter.com/OvPPKL984w — AFP news agency (@AFP) December 21, 2018

Protestniki so na policiste metali kovinske ograje. Ob robu drugega protesta je policija prijela demonstranta, ker naj bi ta pri sebi imel material za izdelavo zažigalnega ali eksplozivnega telesa.

Sanchez in Torra sta se v luči spora zavzela za dialog

Španska vlada socialista Pedra Sancheza ima redne tedenske seje praviloma v Madridu, za pripravo seje v Barceloni pa se je odločila v želji po zmanjšanju napetosti s Katalonijo, ki je lani neuspešno razglasila neodvisnost.

Pred sejo vlade se je Sanchez v četrtek zvečer v Barceloni srečal s predsednikom katalonske regionalne vlade Quimom Torro. V skupni izjavi sta izrazila zavezanost k učinkovitemu dialogu za rešitev spora o statusu te bogate španske regije. Dogovorila sta se tudi za ponovno srečanje v januarju.

Protestniki so na policiste metali kovinske palice, med demonstranti in policijo je prišlo tudi do spopadov. Foto: Reuters

Vlada bo na današnji seji potrdila 22-odstotno povečanje minimalne plače in povišanje plač javnih uslužbencev, napovedala pa bo tudi vlaganja v že dolgo zahtevane infrastrukturne projekte v Kataloniji, kjer živi okoli 7,5 milijona ljudi.

Zagovorniki neodvisnosti sejo španske vlade vidijo kot provokacijo

Podporniki neodvisnosti Katalonije medtem v seji španske vlade v Barceloni vidijo provokacijo, saj seja poteka prav na prvo obletnico predčasnih regionalnih volitev v Kataloniji, ki jih je vlada v Madridu razpisala po tem, ko je po enostranski razglasitvi neodvisnosti regije razpustila tamkajšnji parlament. Madrid sicer zanika, da bi šlo za provokacijo.

Levičarsko gibanje Odbori za obrambo republike (CDR) je zaradi tega danes pozvalo k množičnim protestom in blokadam cest v Barceloni, da bi preprečili sejo španske vlade. Protestniki od zgodnjega jutra tako blokirajo več deset glavnih cest v mestu in okolici, vendar pa so nekatere prometne povezave že odprte.

Vplivno združenje Katalonska nacionalna skupščina (ANC), ki je v zadnjih letih organiziralo več množičnih zborovanj za neodvisnost Katalonije, je pozvalo podpornike, naj danes v Barcelono pridejo z avtomobili, da bi blokirali mesto. Okoli 20 organizacij, ki se zavzemajo za neodvisnost, je ljudi danes ob 18. uri pozvalo k zborovanju v središču Barcelone s pozivom k "padcu režima".

Zaradi strahu pred nasiljem so regionalne oblasti pozvale k mirnim protestom, španska vlada pa je regionalni policiji v pomoč poslala tudi španske policiste.