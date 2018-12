Madrid kritizira katalonskega predsednika: Očitno je pozabil na mrtve v Sloveniji

"Slovenci so se odločili, da gredo naprej z vsemi posledicami. Bodimo kot oni in bodimo pripravljeni na vse, da bi živeli svobodno," je po poročanju francoske tiskovne agencije dejal Torra.

"Slovenci so se odločili, da gredo naprej z vsemi posledicami. Bodimo kot oni in bodimo pripravljeni na vse, da bi živeli svobodno," je po poročanju francoske tiskovne agencije dejal Torra. Foto: Reuters

Torra, ki se je prejšnji teden mudil v Ljubljani, je v soboto v govoru v Bruslju pozval Katalonce, naj sledijo slovenskemu vzoru na svoji poti v neodvisnost. "Kataloncev ni strah. Ne bodo nas prestrašili. Ni oziranja nazaj na poti v svobodo," je dejal.

Besede označila za obžalovanja vredne

A uradna predstavnica španske vlade Isabel Calaa je te besede označila za obžalovanja vredne. Spomnila je, da se je Slovenija leta 1991 od Jugoslavije osamosvojila z vojno, v kateri je padlo več žrtev, več sto ljudi pa je bilo ranjenih.

Nakazala je, da gre s podobnim scenarijem računati tudi v katalonskem primeru. Kot je dejala, katalonska vlada "zelo dobro ve, da bo v primeru kršitev zakonodaje španska vlada ukrepala".

Katalonski predsednik "poziva k uporu"

Tudi španski zunanji minister Josep Borrell je bil kritičen do izjav Torre. Dejal je, da katalonski predsednik s tovrstnimi izjavami "poziva k uporu".

Katalonski parlament je oktobra lani po referendumu, ki ga je španska vlada prepovedala in ga je zaznamovalo nasilje, že razglasil neodvisnost Katalonije, vendar tega dejanja ni priznal nihče.

Španske oblasti so nato zaradi razglasitve neodvisnosti, ki naj bi bila v nasprotju s špansko ustavo, obtožile 18 katalonskih voditeljev s tedanjim predsednikom Carlesom Puigdemontom na čelu. Zaradi upora in zlorabe javnih sredstev tožilstvo za njih zahteva do 25 let zapora. Sojenja naj bi se začela v začetku prihodnjega leta.