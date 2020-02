Avstrijskega urologa obtožili zlorabe 109 fantov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tožilstvo v avstrijskem Welsu je danes 57-letnega urologa obtožilo spolnih zlorab 109 fantov. Med njimi je bilo 40 fantov mlajših od 14 let, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Po navedbah sodnega izvedenca moški, čigar imena niso objavili, trpi za resno obliko pedofilije in so zato zaprosili, da se ga zapre v psihiatrično ustanovo, kjer bi ga lahko zdravili, piše STA.

Od odprtja ordinacije leta 2000 je 57-letnik do aretacije januarja lani spolno zlorabljal mlade paciente. Tožilstvo mu še očita, da je druge osebe prepričal, da so posneli spolne zlorabe otrok.

Kazal jim je posnetke spolne zlorabe otrok

Zdravnik je svoje žrtve kot paciente intimno pregledal in jih zavajal, da so njegova dejanja del zdravniške obravnave. Občasno je tudi obdaril svoje žrtve z denarjem, nekaterim pa je pri sebi doma kazal posnetke spolne zlorabe otrok. Zunaj ordinacije so zabeležili 30 primerov zlorab.

Grozi mu do 15 let zapora, še piše STA.