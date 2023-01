Avstrijska obrambna ministrica: Evropa, pripravi se na grožnje iz zraka #vŽivo

Poudarki dneva:



7.30 Avstrijska obrambna ministrica ne izključuje raketnih napadov na Evropo

Raketnih napadov na Evropo ni mogoče izključiti, moramo biti pripravljeni, je ob predstavitvi poročila dejala avstrijska obrambna ministrica Claudia Tanner (ÖVP).

"V bližini Avstrije in Evrope je veliko raket in izstrelkov različnih dometov," med drugim še navaja poročilo obrambnega ministrstva o tveganjih za Evropo.

V pogovoru za avstrijsko tiskovno agencijo je komentirala tudi načrtovani "zaščitni ščit evropskih držav Nata". Upa na hitro uveljavitev evropskega zračnega ščita, katerega del je tudi Avstrija. "Toda to ne pomeni, da nam ni treba več izvajati aktivnega nadzora zračnega prostora," je dejala.

"Gre za pomemben korak, ki ga pripravljamo," je po poročanju ORF še poudarila Tannerjeva.

▪️The Minister of Defense of Austria, Claudia Tanner, appealed today for the formation of the "European Sky Shield" as soon as possible, in order to prevent possible threats from the air because possible missile attacks cannot be ruled out