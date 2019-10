Avstrija: zaradi trgovine z mamili zaporna kazen za dva Slovenca

Porota v Salzburgu je zaradi trgovine z mamili danes na zaporne kazni obsodila pet ljudi, med njimi dva Slovenca. Peterica naj bi bila del združbe, ki je preprodala večjo količino mamil, med novembrom lani in januarjem letos so jo pretihotapili s tovornjakom iz Slovenije v Salzburg. Sodba še ni pravnomočna.

Dva srbska, en avstrijski in dva slovenska državljana, stari od 26 do 50 let, so med procesom na deželnem sodišču v Salzburgu večinoma priznali krivdo. Vrednost mamil, šlo je za okoli 82 kilogramov marihuane in 2,5 kilograma kokaina, bi bila v ulični prodaji vredna več kot pol milijona evrov.

Z drogo bi zaslužili več kot pol milijona evrov

Policija je trgovini z mamili prišla na sled konec januarja med preiskavo stanovanja v Salzburgu. Takrat so zasegli več kot 30 kilogramov marihuane in dva kilograma kokaina ter prijeli štiri osumljence. Pri njih so odkrili tudi okoli 29 tisoč evrov gotovine.

Srbska državljana, stara 50 in 48 let, sta v Salzburgu najela stanovanje in ga od novembra lani uporabljala kot skrivališče za mamila. Eden od njunih najpomembnejših odjemalcev naj bi bil 27-letni Avstrijec, ki je na vrata stanovanja prišel med preiskavo. Pri njem so našli 27 tisoč evrov gotovine.

Na zaporne kazni obsojena tudi Slovenca

Skoraj istočasno je v stanovanje, v katerem so še bili preiskovalci, vstopil tudi 26-letni Slovenec, pri katerem so našli dve kilogramski tablici kokaina in ki trdi, da je bil zgolj kurir in da je za predajo mamil prejel tisoč evrov. Danes je bil nepravnomočno obsojen na tri leta zapora.

Drugemu Slovencu, 36-letniku, očitajo prekupčevanje z mamili in je bil danes nepravnomočno obsojen na štiriletno zaporno kazen. 50-letni Srb je bil pravnomočno obsojen na dve leti zapora, 48-letnik pravnomočno na dve leti in pol. Avstrijec pa je bil nepravnomočno obsojen na tri leta zaporne kazni.